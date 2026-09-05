Las pateras ya llegan a Palma de Mallorca: decenas de inmigrantes en tierra junto a los hoteles de lujo

Las pateras ya llegan a Palma de Mallorca y alcanzan zonas de elevado interés turístico. Una nueva embarcación ha llegado este sábado a la zona de Illetas, con alrededor de 30 o 40 inmigrantes, según el testimonio de personas presentes en el lugar. Los avisos realizados al 091 y al 112 habrían alertado de la llegada mientras los inmigrantes permanecían en tierra a la espera de la intervención de las autoridades.

La escena se produce en una de las zonas turísticas más conocidas de Mallorca y deja una imagen especialmente llamativa: una patera recién llegada y decenas de inmigrantes en tierra junto a hoteles y establecimientos turísticos de lujo de la capital balear.

La nueva llegada se produce además después de una jornada especialmente intensa en las costas de Baleares, con varias pateras interceptadas y un total de 89 inmigrantes llegados a las islas durante el viernes, según los datos difundidos por la Delegación del Gobierno en Baleares.

El último rescate de aquella jornada tuvo lugar a las 18.15 horas, a una milla al sur de Cabrera, donde la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a 14 personas de origen magrebí que viajaban a bordo de una patera. Durante ese mismo viernes se habían registrado anteriormente cuatro llegadas más, con otras 75 personas a bordo, en diferentes puntos de Mallorca, Cabrera y Formentera.

Pero la presión migratoria ha continuado durante la mañana de este sábado. A las 07.00 horas de hoy han sido interceptadas 12 personas de origen magrebí en la línea de costa de la isla de Cabrera. En esta actuación participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Tan solo media hora después, a las 07.30 horas, fueron interceptadas otras cuatro personas de origen magrebí en la zona de Cala Galiota, en Mallorca. En el dispositivo participaron agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). Estas dos actuaciones oficiales suponen 16 nuevos inmigrantes interceptados durante la primera media hora de diferencia, a los que se suma ahora la llegada denunciada en la zona de Illetas.

A las 09.35 horas, la presión migratoria sumó una nueva actuación con el rescate de 11 personas de origen magrebí a unas tres millas al sur de la isla de Formentera.

La situación vuelve a colocar a Mallorca y Palma en el centro del debate sobre la llegada de pateras y sobre la capacidad de respuesta ante unas rutas migratorias que mantienen una intensa actividad en Baleares.

El episodio de Illetas resulta especialmente llamativo por el lugar elegido para el desembarco. La patera habría alcanzado una zona turística situada junto a hoteles, playas y establecimientos frecuentados por turistas, dejando una imagen muy diferente de la habitual postal de vacaciones de Mallorca.

La llegada se produce, además, en pleno debate político sobre la situación migratoria en las islas. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha elevado el tono de sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez ante el incremento de las llegadas de pateras y ha reclamado al Ejecutivo central los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, según sostiene, alertan de una “llegada masiva” de inmigrantes a las costas de Baleares.

Prohens también ha exigido conocer qué medios ha reforzado el Gobierno para hacer frente a esta situación y ha advertido del riesgo de que puedan producirse situaciones que comprometan la seguridad de las islas. La presidenta balear lanzó un mensaje contundente al Gobierno: “Nos encontrarán de frente”.

Mientras continúa el enfrentamiento político, las llegadas no cesan. Baleares afronta una nueva jornada marcada por la llegada e interceptación de inmigrantes, con actuaciones en Cabrera y Mallorca y una nueva patera cuya llegada ha sido comunicada desde una de las zonas turísticas más conocidas de la isla.

De las playas y los hoteles de lujo a una patera en la costa: Illetas vuelve a convertirse en escenario de la presión migratoria que está viviendo Baleares.