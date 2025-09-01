Manuel Pavón: «El delegado del Gobierno miente, no se está controlando a los inmigrantes que llegan»

El nuevo director general de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo del Govern balear, Manuel Pavón, analiza la triste situación migratoria de las Islas en medio de un contexto político en el que el Gobierno de España no sólo mira hacia otro lado sino que traerá más menores no acompañados a Baleares desde Canarias.

En esta parte de la entrevista, el ex portavoz del sindicato policial SUP asegura que actualmente no hay ningún control sobre los inmigrantes ilegales que llegan en patera a las costas de Baleares, tal y como demuestra el último informe de riesgos de Frontex, la agencia europea de fronteras.

PREGUNTA.- El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, aseguró recientemente que los migrantes que llegan a Baleares están «extremadamente controlados». ¿Es cierto?

RESPUESTA.- Voy a ser muy claro y conciso. Basta con revisar la hemeroteca de esta semana. Todas las asociaciones de guardias civiles han denunciado la situación. Todos, o prácticamente todos, los sindicatos policiales han hecho lo mismo, denunciando el colapso que sufren. Salvamento Marítimo tiene una merma de efectivos y, por primera vez, incluso ONGS están alzando la voz sobre lo que están viviendo.

El delegado del Gobierno miente. No se está controlando de forma efectiva a las personas que llegan a nuestras costas. Y lo digo aquí, bien alto y claro, para que quede grabado. Si el delegado me enseña todas las actas de declaración de las personas llegadas de forma ilegal en las últimas semanas, sus antecedentes penales en sus países de origen, si nos dice quiénes son, de dónde vienen y adónde van, no tendré ningún problema en rectificar públicamente e, incluso, si hace falta, dimitir. Pero lo repito: no se están controlando de forma exhaustiva nuestras fronteras.

P.- Usted es subinspector de la Policía Nacional y conoce bien cómo funciona el Cuerpo. Sus compañeros aseguran que están entrando migrantes de forma indiscriminada y sin control a Baleares. ¿Se nos puede estar colando gente no deseada dentro de este grupo de irregulares?

R.- Como bien dice, yo soy policía. A mí no me van a engañar. Y no lo decimos nosotros: hay informes públicos que avalan lo que usted plantea. Informes públicos, repito. Imagínese, entonces, los que existen de carácter privado.

P.- Hablemos de menas, ¿cuántos menores no acompañados hay actualmente en Baleares?

R.- Los datos de que dispongo no son exhaustivos, pero en acogida hay unos 682 menores. Lo que me consta, según los consellers que tienen competencias en esta materia, es que no hay espacio suficiente para todos. No hay centros educativos suficientes ni trabajadores para hacerse cargo de políticas de integración, educación en valores y atención a estos jóvenes. Los servicios están colapsados. En cuanto a los menas, le aseguro que Baleares no puede acoger a más. De ahí las polémicas de los últimos días. Como usted sabe, los centros de menores están saturados y no hay personal suficiente. Y, algo muy importante: estos menores no son paquetes, no lo olvidemos.

P.- ¿Se baraja habilitar en Son Tous un centro de acogida para estos menores?

R.- Nosotros no manejamos ninguna otra opción que no sea la paralización del reparto de esos 49 menores no acompañados procedentes de Canarias. Ninguna. De hecho, hemos acudido a la vía judicial: ya se ha presentado un recurso contra la modificación de la Ley de Extranjería, admitido a trámite en el Tribunal Constitucional. Además, hemos autorizado al Consell de Govern a interponer recurso contra el Real Decreto del 22 de julio de este año. Agotaremos todas las vías judiciales para que no se produzca el reparto de esos 49 menores, porque el sistema de Baleares está completamente colapsado.