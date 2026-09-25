El Consell rechaza el «se van a quedar» del gobierno con los menas de Ceuta: «No, ya estamos al 180%»

Ni medio paso atrás. El gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha vuelto a rechazar el imperativo «se van a quedar» en España, porque esa es su voluntad, de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el pasado lunes en relación a los menores no acompañados (menas) que entraron en Ceuta con la invasión procedente de Marruecos. Este viernes, el conseller portavoz valenciano, Miguel Barrachina, ha calificado de «situación absolutamente desconcertante que en el Ministerio piensen que la Comunidad Valenciana tiene puestos vacantes para menores», a lo que él mismo ha respondido: «No. Estamos en el 180%. No hay posibilidad. No es querer, es poder».

La nueva negativa del ejecutivo valenciano a aceptar a los menores de Ceuta se produce después de que el pasado fin de semana, como adelantó OKDIARIO, la secretaria de organización del PSOE de Pedro Sánchez, Rebeca Torró, deslizara en la conferencia política del PSPV, en la Universidad de Alicante, lo que de facto es el plan Ceuta del presidente del Gobierno para los menores no acompañados que entraron con la invasión de Ceuta desde Marruecos.

En esa intervención, Rebeca Torró dejó claro que el propósito de Sánchez no es devolver a esos menores no acompañados a su país de origen, sino distribuirlos por la Península, algo que desde el primer minuto ya temía el gobierno valenciano.

«Para saber por qué Ceuta se niega a que los menores sean trasladados a la península y se acelere así la vuelta a la normalidad, hay que preguntarle a Vivas», manifestó Rebeca Torró, cargando al presidente de Ceuta la gestión migratoria de los menores no acompañados que, en realidad, no corresponde ni a Vivas ni a las autonomías, sino al Gobierno central. Pero evidenciando a la vez que el gobierno no se plantea devolver a esos menores a Marruecos, sino que su plan era y es distribuirlos a lo largo y ancho de las autonomías peninsulares.

El lunes de esta misma semana, tal como también publicó OKDIARIO, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, comunicó que los más de 1.600 menas que entraron en Ceuta como parte de la invasión del 30 de julio y que aún continúan en las calles de la ciudad autónoma «se van a quedar» en España porque esa es su voluntad.

Frente a esa aseveración de la ministra, el Consell ha dejado claro este viernes que su postura es inamovible y que en la Comunidad Valenciana no caben más menores. El argumento es tan sencillo, pero tan demoledor a la vez, como que el espacio en que debiera haber un solo menor, ya lo ocupan dos.

Miguel Barrachina, ha vuelto a reiterar que la Generalitat Valenciana no tiene comunicación alguna del Gobierno de Pedro Sánchez acerca de su plan para los menores «más allá del absoluto desconcierto que supone que no sepan cuál es el número de menores que tienen en sus instalaciones. La situación es de un 180% sobre la capacidad autonómica».