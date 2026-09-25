El Gobierno levanta otro campamento en un antiguo campo de fútbol de Ceuta para acoger a más invasores

El Gobierno ya está habilitando un nuevo campamento que albergará aproximadamente a 1.000 invasores que ocupan la playa Trampolín desde el asalto masivo a la frontera el pasado 30 de julio. Se trata del antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería, un terreno situado a apenas unos 20 metros de la playa del Trampolín.

Según han podido confirmar fuentes cercanas a OKDIARIO, los trabajos para acondicionar el antiguo terreno deportivo se han intensificado durante los últimos tres días. Las actuaciones comenzaron hace menos de una semana con la entrada de maquinaria pesada destinada a aplanar y acondicionar el suelo para su posterior utilización como espacio de acogida.

En el recinto ya se han instalado, además, dos cabinas de servicios. Según las mismas fuentes, estos módulos fueron trasladados esta semana desde la península en ferry hasta Ceuta, como parte de los trabajos de preparación del futuro dispositivo.

El antiguo campo de fútbol constituye un espacio de considerables dimensiones. De acuerdo con las mediciones aproximadas realizadas sobre el terreno, tendría entre 100 y 110 metros de longitud y entre 60 y 70 metros de anchura, lo que situaría su superficie aproximada entre los 6.000 y los 7.700 metros cuadrados.

La capacidad prevista también apunta a un asentamiento de gran tamaño. Una propuesta elaborada por la Ciudad Autónoma en agosto contemplaba el antiguo campo de fútbol de Caballería como uno de los espacios destinados a la acogida y le atribuía una capacidad estimada de 1.000 personas. El documento de la Administración ceutí planteaba un total de 11.300 plazas distribuidas entre distintos emplazamientos, con el objetivo de ampliar los recursos disponibles para adultos y menores migrantes.

El espacio no es de titularidad municipal. El antiguo campo de fútbol figura expresamente en la documentación estatal de 2026 como terreno del Ministerio de Defensa.

El Real Decreto 681/2026, publicado en el BOE el 26 de agosto, incluyó entre las infraestructuras disponibles en Ceuta los «terrenos del Ministerio de Defensa en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería».

Posteriormente, el Real Decreto 705/2026 volvió a incluir el terreno en la relación de recursos que podían emplearse dentro de la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada en Ceuta.

El Gobierno ya había anunciado públicamente la utilización de este espacio semanas antes. El 17 de agosto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó de un «acuerdo alcanzado» entre la ministra Elma Saiz y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para desplegar cuatro nuevos dispositivos temporales y extraordinarios de atención humanitaria.

Los cuatro emplazamientos anunciados fueron: el parking del embolsamiento de Loma Colmenar, las instalaciones de La Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano. El Ministerio señaló entonces que el montaje de las instalaciones comenzaba ese mismo día y que el despliegue permitiría habilitar inicialmente «1.500 nuevas plazas».

El Ejecutivo ha ido modificando y ampliando posteriormente el listado de terrenos disponibles. De hecho, el Real Decreto 706/2026 incorporó nuevos emplazamientos, entre ellos terrenos del acuartelamiento K8 y parcelas de la ampliación de poniente del Puerto de Ceuta, al tiempo que mantuvo expresamente el antiguo campo de fútbol de Caballería.