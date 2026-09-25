Sevilla ya cuenta con su particular playa El Trampolín: así es el asentamiento de ilegales en Torneo

Sevilla cuenta con su particular playa de El Trampolín. No está en la costa, sino en pleno entorno de la calle Torneo, junto a la antigua telecabina de la Expo 92. Allí, un solar de titularidad municipal que estaba destinado a albergar un teatro se ha convertido, según denuncia Vox, en un asentamiento de inmigrantes ilegales formado por tiendas de campaña y construcciones precarias que ha generado quejas vecinales por la acumulación de residuos y las condiciones de insalubridad.

La formación ha acudido a la zona después de recibir avisos de vecinos de los alrededores de Torneo y de la pasarela de la Cartuja. Vox sostiene que en este espacio se ha instalado un grupo de inmigrantes ilegales y critica que el solar haya terminado utilizándose para fines muy alejados del proyecto inicialmente previsto.

El terreno municipal, según explica la formación, se utiliza actualmente también como zona de acopio de materiales procedentes de distintas obras municipales. A este uso se suma la presencia de las tiendas de campaña y varias chabolas levantadas en las inmediaciones, una situación que Vox considera un foco de suciedad y un problema para el entorno.

Vox reclama un Sevilla «limpia y segura»

Durante su visita, los representantes de Vox han reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que actúe ante la situación del solar y atienda las demandas trasladadas por los vecinos. La formación sostiene que la administración municipal debe evitar que estos espacios terminen degradándose y convirtiéndose en asentamientos improvisados.

La denuncia de Vox coincide con una actuación de los servicios municipales. Durante la visita realizada por los representantes de la formación, efectivos de la Policía Local y operarios de Lipasam se desplazaron hasta el lugar y comenzaron a retirar materiales acumulados en la zona.

Según Vox, los servicios públicos municipales procedieron durante la mañana al desmantelamiento y limpieza de buena parte de los elementos que estaban siendo utilizados para mantener las construcciones precarias. La actuación permitió retirar una cantidad importante de objetos y residuos acumulados alrededor del asentamiento.

Desde Vox han utilizado las imágenes de su visita para reclamar una intervención continuada en la zona y evitar que el espacio vuelva a convertirse en un punto de acumulación de residuos y construcciones improvisadas. La formación ha insistido en que Sevilla debe contar con «calles limpias, barrios cuidados y entornos seguros» y ha asegurado que continuará trasladando al Ayuntamiento las quejas que reciba de los vecinos sobre el estado de los espacios públicos.