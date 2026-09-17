Los asentamientos y campamentos de invasores que son un peligro para Ceuta por el riesgo de sabotajes, ataques e incendios

La compleja red de asentamientos legales e ilegales de invasores en Ceuta tras la avalancha masiva del 30 de julio ocupa una vasta parte de la ciudad, generando auténticas situaciones de peligro y problemas de seguridad en torno a ellos. Los 10.000 inmigrantes ilegales, según el Gobierno, 13.000, según Juan Jesús Vivas, conviven y deambulan en espacios reducidos y algunos de ellos estratégicos. Por ello, las autoridades de la ciudad autónoma han dado la voz de alarma.

Miles de personas en situación irregular se concentran tanto en chabolas levantadas en las playas como en instalaciones habilitadas por el Gobierno sanchista, creando una situación de elevada presión sobre la ciudad y sobre infraestructuras críticas.

Chabolas junto al agua de la desalinizadora

El núcleo más visible y conflictivo se encuentra en la franja costera que va desde la playa del Trampolín hasta la playa de Benítez. En el Trampolín se ha consolidado el mayor asentamiento ilegal, con miles de invasores viviendo en precarias construcciones de cañas, cartones y telas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Este poblado improvisado se ha extendido hacia la playa de Benítez, donde ya se contabilizan más de un centenar de chabolas que llegan hasta el propio perímetro de la planta desalinizadora de la ciudad.

Las chabolas se apoyan en el muro de la instalación estratégica y ocupan zonas próximas al sistema de captación de agua. Esta cercanía supone un riesgo directo para el abastecimiento de agua potable de toda la ciudad, así como un peligro por posibles sabotajes, hasta el punto de que el Gobierno de Ceuta ha solicitado el desalojo urgente de la zona por el peligro de contaminación y el riesgo para el abastecimiento de agua potable de la ciudad. El Gobierno de Ceuta ha pedido el desalojo urgente de esta infraestructura esencial de la ciudad.

Riesgo de incendios

Además de las playas, existen campamentos ilegales ocultos en las laderas de la montaña frente al Trampolín, con el consiguiente riesgo de incendios y un importante hacinamiento en garajes y trasteros del barrio del Príncipe, donde se cobra por dormir en condiciones de hacinamiento extremo. Estos focos generan problemas de seguridad ciudadana, agresiones sexuales, robos y tensiones con la población ceutí.

El Gobierno ha desplegado una red de campamentos oficiales de atención a los inmigrantes ilegales. El CETI original, ya saturado, fue el primero en acogerlos; se ha complementado con espacios en Loma Colmenar, Loma Margarita, la Hípica, Los Rosales y otros emplazamientos militares o municipales, que en conjunto han permitido realojar a varios miles de personas.

El polémico campamento del puerto paralizado por la Audiencia Nacional

La medida más polémica ha sido la decisión de instalar un gran campamento temporal en el Muelle de Poniente del puerto, cuya ocupación se impuso por parte del Gobierno de Sánchez en contra de la opinión y los votos de la Autoridad Portuaria, que alertó del peligro de este asentamiento con capacidad para alrededor de mil personas.

Las carpas se han levantado a escasos metros de depósitos de la petrolífera Ducar, que albergan 42.000 toneladas de combustible, y de instalaciones energéticas vinculadas al suministro eléctrico de la ciudad.

Técnicos de la propia Autoridad Portuaria advirtieron de forma clara del riesgo de sabotajes, incendios o ataques a infraestructuras críticas. Por ello, este mismo miércoles, la Audiencia Nacional ha paralizado provisionalmente su puesta en funcionamiento precisamente por estas preocupaciones de seguridad.

Esta combinación de asentamientos ilegales junto a la desalinizadora y el campamento oficial junto a tanques de combustible pone sobre el mapa de Ceuta un escenario muy grave por la vulnerabilidad extrema que supone. A continuación se enumeran todos los asentamientos ilegales y los campamentos levantados por el Gobierno.

Asentamientos ilegales

Playa del Trampolín . El mayor asentamiento. Se estima que hay entre 4.000 y 5.000 invasores en chabolas de cañas, cartones y telas, duchas improvisadas, fuegos para cocinar y problemas graves de higiene e insalubridad.

. El mayor asentamiento. Se estima que hay entre 4.000 y 5.000 invasores en chabolas de cañas, cartones y telas, duchas improvisadas, fuegos para cocinar y problemas graves de higiene e insalubridad. Playa de Benítez y perímetro de la desalinizadora. Es la continuación directa del Trampolín. Hay más de 100 chabolas con unos 700 inmigrantes ilegales, según fuentes policiales.

Es la continuación directa del Trampolín. Hay más de 100 chabolas con unos 700 inmigrantes ilegales, según fuentes policiales. Montaña y zonas ocultas frente al Trampolín. Hay asentamientos escondidos en áreas de difícil acceso para evitar los controles oficiales.

Hay asentamientos escondidos en áreas de difícil acceso para evitar los controles oficiales. Barrio del Príncipe y El Retinto. Hay chabolas al aire libre, sino hacinamiento en garajes, trasteros y habitaciones. Se cobran entre 10 y 30 euros por noche. Pueden alojar a varios miles de personas.

Hay chabolas al aire libre, sino hacinamiento en garajes, trasteros y habitaciones. Se cobran entre 10 y 30 euros por noche. Pueden alojar a varios miles de personas. Polígono del Tarajal, en cuyos parques y ocupaciones puntuales de calles o edificios ha habido incendios.

Campamentos oficiales