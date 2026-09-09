Denuncian dos nuevas agresiones sexuales a menores en Ceuta y ya van 25: «Lo quieren ocultar todo»

Las agresiones sexuales, muchas a menores de edad, no paran de aumentar en Ceuta tras la invasión y suman ya 25 ataques a mujeres tras los dos últimos ataques que han tenido lugar en la tarde del pasado lunes cerca de la Playa del Trampolín de la ciudad autónoma.

Allí, dos chicas jóvenes, una de ellas menor de edad y otra de 18 años, fueron víctimas de un nuevo ataque protagonizado por un inmigrante marroquí de 28 años que entró en Ceuta durante la invasión del mes de julio.

Una patrulla de militares alertó de inmediato a la Policía Nacional tras observar el forcejeo violento de las dos víctimas con el inmigrante marroquí junto a la playa. Los militares acorralaron al agresor hasta su detención por los agentes.

Las acosó durante horas y las atacó

Las víctimas relataron a los agentes que el agresor llevaba todo el día molestándolas y acosándolas en las calles de Ceuta. Llegó a seguirlas, insistiendo en mantener relaciones sexuales con ellas y ante sus negativas llegó a amenazarlas.

Horas después, ya por la tarde del lunes, el agresor sorprendió a las dos chicas en las inmediaciones de la Playa del Trampolín y las atacó de inmediato, sometiéndolas a tocamientos agresivos e intentando arrastrarlas a una zona poco concurrida. La intervención providencial de los militares y de la Policía Nacional frustró las intenciones del inmigrante marroquí, que fue detenido allí mismo.

«Lo quieren ocultar todo»

Desde el sindicato policial JUPOL confirman estas dos nuevas agresiones sexuales y alertan de la gravísima situación que se está viviendo en Ceuta.

«Lo quieren ocultar todo. Resulta especialmente desafortunado que, mientras se suceden este tipo de hechos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trate de restarle importancia a la situación afirmando que la seguridad en Ceuta es una cuestión subjetiva. Para las víctimas, para los vecinos y para los policías que están viviendo esta realidad en primera línea, la inseguridad no es subjetiva: es una situación real y cada vez más preocupante», alertan desde JUPOL.

«No podemos seguir normalizando lo que está ocurriendo. Ceuta necesita medidas urgentes y eficaces, más medios y una respuesta inmediata ante una realidad que está poniendo al límite la seguridad y la convivencia».

«Una agresión sexual al día»

La Policía continúa investigando si hay más víctimas de este último agresor sexual, mientras la Fiscalía de Ceuta confirma que las agresiones sexuales se han disparado en la ciudad autónoma desde la invasión del 30 de julio.

«Hay casi una agresión sexual al día», ha confirmado la fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas. Las cifras oficiales demuestran que la ciudad sufre un repunte grave en el número de agresiones sexuales desde el comienzo de la crisis migratoria, pero también del resto de delitos como los robos con violencia.