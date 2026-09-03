La Policía Nacional ha solicitado a la Fiscalía un examen en profundidad para averiguar la edad real del presunto mena de 17 años detenido en Ceuta por violar a niños de 10 años en un improvisado centro de acogida para los inmigrantes de la invasión del pasado 30 de julio.

El presunto mena marroquí entró en la ciudad autónoma durante la avalancha migratoria, como lo hicieron los cuatro niños, y supuestamente se hizo pasar por menor de edad para que lo confinaran junto a sus víctimas en un centro de acogida de la barriada del Príncipe.

Tras ser descubierto y detenido, el presunto mena agresor fue enviado a un centro de internamiento para menores, pero los agentes han pedido a la Fiscalía un examen físico exhaustivo del agresor sexual, ya que su apariencia física no corresponde en absoluto a la de una persona de 17 años, como mantiene el detenido.

Colocaron al violador entre sus víctimas

Los hechos tuvieron lugar a mediados del mes de agosto en el Centro Piniers, situado en la barriada del Príncipe de Ceuta. Las instalaciones, cerradas por problemas de convivencia en el pasado, habían sido reabiertas para acoger de forma temporal a los menores inmigrantes que entraron durante la invasión de la ciudad autónoma del pasado mes de julio.

Fue uno de los trabajadores del centro el que sorprendió al agresor y, tras constatar los hechos con los menores, avisó de inmediato a la Policía Nacional. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer abrió una investigación y averiguó que, además de las tres primeras víctimas iniciales de entre 10 y 11 años, había una víctima más.

«Una agresión sexual al día»

La Policía continúa investigando si hay más víctimas de este depredador sexual, mientras la Fiscalía de Ceuta ya confirma que las agresiones sexuales se han disparado en la ciudad autónoma desde la invasión del 30 de julio.

«Hay casi una agresión sexual al día», ha confirmado a El País la fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas. Las cifras oficiales demuestran que la ciudad sufre un repunte grave en el número de agresiones sexuales desde el comienzo de la crisis migratoria, pero también del resto de delitos como los robos con violencia.

Hasta el momento, se han registrado 23 agresiones sexuales en Ceuta desde el inicio de la invasión, nueve de ellas a menores de edad.