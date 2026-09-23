Confirmado por el BOE: se ofrece una ayuda de 600 euros a los propietarios que pongan sus casas en alquiler a un precio asequible

El Gobierno ha incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 una nueva ayuda para los propietarios que pongan sus inmuebles a disposición del alquiler social. La medida, establecida en el Real Decreto 326/2026 y publicada en el BOE el pasado 23 de abril, contempla una ayuda de hasta 600 euros al mes.

Para poder beneficiarse de esta ayuda, los propietarios deberán poner sus viviendas a disposición durante un mínimo de siete años y suscribir un acuerdo con la comunidad autónoma, el ayuntamiento o una entidad dependiente de estas administraciones. El período podrá ser inferior cuando concurran circunstancias justificadas y así lo autorice la comisión de seguimiento correspondiente.

Ayuda de 600 euros para estos propietarios que pongan sus casas en alquiler

El Gobierno aprobó esta medida dentro del marco general del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el Consejo de Ministros celebrado en abril de 2026. El Real Decreto comenzó a aplicarse tras su publicación en el BOE a finales de ese mismo mes. Sin embargo, al tratarse de una competencia transferida, los propietarios que quieran acogerse al plan deberán estar pendientes de las próximas convocatorias que publique cada comunidad autónoma en su correspondiente boletín oficial.

La gestión del alquiler podrá quedar en manos de la propia Administración, de una entidad colaboradora o del propietario, en función de cómo se articule el programa en cada territorio. Según explica el Ministerio, en el modelo de cesión la comunidad autónoma puede asumir la gestión integral del inmueble, encargarse de transferir las rentas al propietario y devolver posteriormente la vivienda en las condiciones previamente acordadas.

Según el BOE, la ayuda de 600 euros al mes se «actualizará anualmente conforme al Índice de Actualización de Rentas de Alquileres a partir de la entrada en vigor de este real decreto». De esta forma, un propietario de una vivienda vacía que se acoja a este plan, podrá percibir más de 50.000 euros en un periodo de siete años. Sin embargo, el importe definitivo estará condicionado por varios factores: la comunidad autónoma y el municipio; si la vivienda se encuentra o no en una zona tensionada; la superficie del inmueble; la renta establecida y las características del inquilino.

De esta manera, si el propietario cede la vivienda para destinarla al alquiler asequible, los ingresos procedentes de la renta y la ayuda pública prevista se gestionarían de la siguiente manera:

La renta mensual podrá ser percibida directamente por el propietario o por la Administración, dependiendo de lo que establezca el acuerdo de cesión. Esta cantidad podrá alcanzar un máximo de 600 euros.

A esta cantidad se añadiría la ayuda de hasta 600 euros mensuales destinada al propietario, de manera que el importe total podría llegar a 1.200 euros al mes si éste también se encarga directamente de gestionar el alquiler.

Por el momento, sólo queda que cada comunidad autónoma publique su convocatoria correspondiente para que los propietarios puedan acogerse al plan y solicitar la ayuda. Mientras algunas todavía están definiendo las bases y los convenios, otras ya han puesto en marcha programas piloto.

Condiciones

El BOE recoge una serie de requisitos que deben cumplir tanto los propietarios como las viviendas para poder acceder a esta ayuda:

En primer lugar, el inmueble debe haber permanecido vacío durante un mínimo de dos años.

Además, el propietario tendrá que comprometerse a destinarlo al alquiler asequible durante, al menos, cinco años.

Los precios también estarán sujetos a límites, por lo que no será posible fijarlos libremente. En este sentido, se calculará un rango orientativo según el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler. Para ello, se tendrán en cuenta factores como el municipio, la superficie y el estado de la vivienda, su antigüedad o la tipología del inmueble. Por ejemplo, en Madrid, si un piso de 70 metros cuadrados pudiera alcanzar los 1.400 euros mensuales en el mercado libre, su alquiler tendría que situarse dentro del intervalo establecido por este sistema, que podría ser de entre 850 y 1.050 euros.

12.000 euros para obras y reformas

Además, el BOE recoge otras ayudas destinadas a los propietarios que tengan que acometer obras en sus viviendas. Podrán obtener hasta 12.000 euros para mejorar las condiciones de habitabilidad o accesibilidad antes de poner el inmueble en alquiler, así como otros 18.000 euros para realizar las actuaciones necesarias para devolver la vivienda, una vez finalizado el arrendamiento, al mismo estado en el que fue entregada. Estas subvenciones podrán cubrir hasta el 100 % de los gastos que se acrediten, siempre dentro de los límites fijados.

La gestión de estas ayudas quedará en manos de las convocatorias que publiquen las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Los propietarios deberán consultar la página web del organismo de vivienda correspondiente y presentar sus solicitudes dentro de los plazos indicados. También podrán otorgarse ayudas directas cuando existan circunstancias justificadas y haya disponibilidad presupuestaria. El plan se aplicará en los territorios que se adhieran, con la excepción del País Vasco y Navarra.