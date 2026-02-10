Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad donde más va a subir el alquiler según la Inteligencia Artificial

El Índice predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa prevé que Palma (+7,4%), Soria (+6,3%) y Salamanca (+6,3%) registrarán las mayores subidas del precio del alquiler entre enero y marzo de 2026. Asimismo, la IA destaca numerosas capitales de provincia donde los alquileres no variarían este trimestre: Albacete, Vitoria, Valencia, Almería, Gerona, Zamora, Palencia, Lugo, Pamplona, Ciudad Real, Castellón, Ávila, Las Palmas de Gran Canaria y Orense.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, explica que «las subidas previstas del alquiler en capitales del interior y del norte responden a un cambio en la demanda. Cada vez más inquilinos buscan ciudades con mayor calidad de vida, menor presión turística y precios asequibles que los de las grandes capitales o las zonas costeras más tensionadas. Estos mercados, tradicionalmente más estables, se han convertido en una alternativa ante la falta de oferta y el encarecimiento sostenido del alquiler en los polos urbanos más saturado. Asimismo, los descensos previstos en algunas capitales pueden interpretarse como ajustes puntuales tras episodios de fuerte calentamiento. No se trata de un cambio de ciclo, sino de un ajuste puntual».

La ciudad donde más subirá el alquiler

Según las estimaciones, Islas Baleares lidera el ranking nacional, con Palma como la capital con el mayor incremento trimestral previsto (+7,4%). En Castilla y León, la IA prevé las siguientes subidas: Soria (+6,3%), Salamanca (+6,3%), Burgos (+4,3%) y León (+2,8%), Zamora, Palencia y Ávila mantendrían precios estables, y Valladolid (-2,3%) y Segovia (-3,4%). Mientras, en Cantabria, Santander presentaría una subida del 6,2%.

En Andalucía, el índice anticipa incrementos en Sevilla (+1,9%), Córdoba (+1,9%), Granada (+0,9%) y Jaén (+0,4%), mientras que Almería se mantendría estable. En cambio, Málaga (-0,5%), Cádiz (-1,5%) y Huelva (-3,8%) reflejarían descensos trimestrales. En Cataluña, Tarragona (-4,5%) registraría una de las mayores caídas del trimestre. En el País Vasco, el comportamiento sería dispar: San Sebastián (+2,3%), Vitoria (0%) y Bilbao (-4,3%) . En Extremadura, suben Cáceres (+1,8%) y Badajoz (+0,79%).

Por su parte, Castilla-La Mancha destaca por registrar la mayor bajada trimestral prevista, con Toledo (-7,0%). En Galicia, se estiman subidas en La Coruña (+0,9%) y Pontevedra (+0,7%), estabilidad en Lugo (0%) y Orense (0%), y leves descensos en Vigo (-0,2%). En Aragón, Zaragoza (+0,6%) presenta una ligera subida, mientras que Teruel (-0,9%) y Huesca (-3,0%) reflejan ajustes a la baja.

Entre las grandes capitales, el índice prevé descensos en Madrid (-0,2%), mientras Barcelona permanecería estable. En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria (0%) mantendría precios sin cambios, y Santa Cruz de Tenerife (-0,2%) registraría un ligero descenso.

Palma de Mallorca +7,4 % Soria +6,3 % Salamanca +6,3 % Santander +6,2 % Burgos +4,3 % Cuenca +3,8 % León +2,8 % Lérida +2,3 % San Sebastián +2,3 % Sevilla +1,9 % Córdoba +1,9 % Cáceres +1,8 % Guadalajara +1,0 % Granada +0,9 % A Coruña +0,9 % Badajoz +0,79 % Pontevedra +0,7 % Zaragoza +0,6 % Jaén +0,4 % Murcia +0,1 % Albacete, Vitoria, Valencia, Almería, Girona, Zamora, Palencia, Lugo, Pamplona, Ciudad Real, Castellón de la Plana, Ávila, Las Palmas de Gran Canaria, Orense, Barcelona 0% Vigo −0,2 % Madrid −0,2 % Santa Cruz de Tenerife −0,2 %Logroño −0,6 % Oviedo −0,6 % Teruel −0,9 % Alicante −1,1 % Cádiz −1,5 % Valladolid −2,3 % Huesca −3,0 % Segovia −3,4 % Huelva −3,8 % Bilbao −4,3 % Tarragona −4,5 % Toledo −7,0 %

«Las previsiones del índice reflejan un mercado del alquiler claramente desigual y muy fragmentado por territorios. Mientras algunas capitales registran subidas intensas, encabezadas por Palma de Mallorca y varias ciudades de Castilla y León, otras optan por la estabilidad o incluso por correcciones a la baja. Este comportamiento mixto confirma que la presión de la demanda no se distribuye de forma homogénea y que factores como el turismo, la disponibilidad de vivienda o la movilidad laboral siguen siendo determinantes. Resulta especialmente significativo que grandes capitales como Madrid o Barcelona no lideren las subidas, e incluso muestren estancamiento o ligeros descensos. En conjunto, el mercado entra en una fase de ajustes selectivos, con fuertes tensiones locales pero sin un repunte generalizado de precios a corto plazo», detalla ChatGPT.

Enero 2026

España arranca 2026 con una subida del precio del alquiler del 0,7% en su variación mensual y del 5,3% en su variación interanual, la más baja desde abril de 2024, cuando el precio subió un 5,2%. Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el promedio nacional se situó en 14,38 €/m2.

Las provincias con los incrementos interanuales superior al 10% son: Zamora (34,1%), Guadalajara (33,7%), Lleida (21,6%), Ciudad Real (17,8%), Ávila (17,1%), Palencia (15,5%), Segovia (15,3%), Santa Cruz de Tenerife (14,7%), Toledo (12,1%), Castellón (11,3%) y Teruel (10,4%).

Las 10 provincias con precios superiores a los 15,00 €/m2 al mes son: Barcelona con 21,38 €/m2 al mes, Madrid con 20,20 €/m2 al mes, Gipuzkoa con 19,33 €/m2 al mes, Illes Balears con 18,57 €/m2 al mes, Bizkaia con 17,21 €/m2 al mes, Málaga con 16,03 €/m2 al mes, Girona con 15,39 €/m2 al mes, Santa Cruz de Tenerife con 15,31 €/m2 al mes, Las Palmas con 15,19 €/m2 al mes y Valencia con 15,10 €/m2 al mes.

Por otro lado, las provincias más baratas para alquilar una vivienda son: Jaén con 6,57 €/m2 al mes, Badajoz con 7,21 €/m2 al mes, Ciudad Real con 7,53 €/m2 al mes, Teruel con 7,61 €/m2 al mes, Cáceres con 7,62 €/m2 al mes, Cuenca con 7,67 €/m2 al mes y Orense con 7,77 €/m2 al mes.

En Madrid capital, el precio del alquiler cayó en enero en 12 de los 20 distritos analizados con variación interanual y son: Barajas (-15,0%), Villaverde (-10,6%), Latina (-6,3%), Usera (-4,4%), Puente de Vallecas (-3,5%), Fuencarral – El Pardo (-3,5%), Arganzuela (-3,4%), Moncloa – Aravaca (-2,8%), Tetuán (-1,6%), Ciudad Lineal (-1,0%), Chamberí (-0,6%) y Centro (-0,2%).