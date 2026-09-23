El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles con una subida del 0,63% que le ha llevado a situarse en los 19.878,7 puntos, superando la cota de los 19.700 enteros que logró retener el martes.

No obstante, pasados los primeros instantes de negociación, en torno a las 9.15 horas, el índice suavizaba su alza hasta el 0,25%, situándose en 19.805 puntos.

Los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Caixabank (+1,8%), Unicaja (+1,6%), Repsol (+1,58%) y Bankinter (+1,4%). En el extremo opuesto, las únicas caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Solaria (-0,23%), Grifols (-0,21%) y Rovi (-0,17%).

Posibles avances por parte de Trump

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, tras la reunión mantenida entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Trump señaló ayer, en declaraciones a la prensa, que su encuentro con representantes iraníes fue «muy bien». «Ha sido una reunión que ha durado tres horas. Fue una reunión muy buena. Debo decir que fue muy buena», indicó el mandatario estadounidense en presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

«No puedo imaginar por qué no querrían hacerlo. Es grandeza, grandeza potencial, o aniquilación. Quiero decir, en un caso es la aniquilación, y la otra alternativa es la grandeza potencial. Podría ser un gran país», agregó Trump.

El jefe de la diplomacia iraní habría accedido a reunirse con el negociador estadounidense ante la «insistencia» de éste, a quien ha trasladado las condiciones de la República Islámica para la reapertura del estrecho de Ormuz: el levantamiento del bloqueo impuesto por Washington a sus puertos, la liberación de todos sus activos congelados y el fin de las hostilidades en «todos» los frentes.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 0,7% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 98,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,4%, hasta los 89,3 dólares por barril.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo positivo. Mientras Milán y París subían un 0,5%, Francfort crecía un 0,3%, y Londres se alzaba un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1428 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 3,887%.