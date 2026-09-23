Empezar a invertir no exige necesariamente disponer de una gran cantidad de dinero. Para alguien que cuenta con 1.000 euros y quiere ponerlos a trabajar pensando en el futuro, la dificultad suele estar en decidir dónde colocarlos y, sobre todo, cómo hacerlo sin tener que seguir a diario lo que ocurre en los mercados. Pablo Gil defiende que, en ese punto, resulta más importante contar con una estrategia que intentar encontrar la inversión perfecta.

El economista y experto en mercados explicó en una entrevista con Jordi Wild en The Wild Project el método que recomendó a uno de sus hijos cuando éste le preguntó cómo invertir pensando en su jubilación sin estar pendiente de la Bolsa todos los días. Y su planteamiento no pasa por buscar la próxima inversión de moda, sino por repartir el dinero entre distintos activos y mantener la estrategia durante años.

Pablo Gil, economista: «Si hoy tuviera que empezar de cero, tengo muy claro lo que haría con 1.000 euros»

La primera parte de la estrategia está dedicada a la renta variable. En lugar de comprar acciones de empresas concretas, Gil propone recurrir a ETF, fondos cotizados que permiten invertir de una sola vez en un conjunto amplio de compañías. A partir de ahí, divide esta parte de la inversión entre tres mercados: Europa, Estados Unidos y emergentes. Para Europa menciona un ETF que replique el STOXX 600; para Estados Unidos, uno vinculado al S&P 500, mientras que para los mercados emergentes pone como ejemplo EEM, de iShares.

Su propuesta consiste en destinar la misma cantidad a cada uno. De este modo, la inversión no queda concentrada en una única región ni depende del comportamiento de unas pocas empresas. Eso no significa que desaparezca el riesgo: un ETF de renta variable puede subir o bajar y el inversor también puede perder dinero.

Oro y Bitcoin como segunda parte de la estrategia

Gil reserva otro bloque para lo que denomina «activos reales». Aquí incluye el oro y Bitcoin, que relaciona con la necesidad de proteger el patrimonio frente a la pérdida de poder adquisitivo del dinero. En el caso del oro, no habla de comprar lingotes para guardarlos en casa. Su propuesta pasa por un producto respaldado físicamente por el metal. Con Bitcoin es diferente: a su hijo le recomendó comprar directamente la criptomoneda a través de un exchange, en lugar de recurrir a un ETF.

La diferencia de riesgo entre unos activos y otros es considerable. Bitcoin, en particular, puede registrar movimientos muy bruscos de precio, por lo que la estrategia que cuenta Gil debe entenderse como la opción que él planteó a su hijo y no como una fórmula válida para cualquier ahorrador. El economista incorpora además una tercera posibilidad: el inmobiliario. Pero tampoco propone utilizar los ahorros para comprar una vivienda. Habla de invertir financiando a promotores inmobiliarios mediante plataformas que permiten participar con cantidades mucho más reducidas. En la entrevista señala que es posible encontrar opciones desde aproximadamente 250 euros.

No hace falta invertir todos los meses

Una de las dudas que le planteó su hijo fue precisamente qué hacer si el sueldo no permite repartir dinero entre tantos activos cada mes. La respuesta de Gil fue sencilla: acumular primero el ahorro y realizar las compras con menos frecuencia. En su caso calcularon que podía hacerlo aproximadamente cada cuatro meses. Durante ese tiempo iría guardando el dinero y, al alcanzar la cantidad necesaria, la distribuiría según la estrategia establecida. Así no tendría que decidir cada mes qué activo parecía más barato ni esperar continuamente a encontrar el supuesto momento perfecto para entrar.

La clave, según su planteamiento, está en mantener una pauta. Habrá compras realizadas cuando los mercados estén caros y otras cuando hayan caído, pero intentar acertar siempre con el mejor momento puede terminar haciendo que el inversor nunca dé el paso.

El interés compuesto hace el resto con el paso de los años

El último elemento de la estrategia es el tiempo. Gil utiliza el interés compuesto para explicar por qué considera especialmente importante empezar a invertir cuando se es joven. Cuando los beneficios obtenidos permanecen invertidos, las posibles ganancias posteriores se calculan sobre una cantidad cada vez mayor. Para explicarlo utiliza un ejemplo muy sencillo. Si alguien parte de 1.000 euros y obtiene un 10% de rentabilidad durante un año, terminaría con 1.100 euros. Si al año siguiente volviera a conseguir ese mismo 10%, ya no se calcularía sobre los 1.000 iniciales, sino sobre 1.100. Ese 10% es simplemente un ejemplo matemático y no una rentabilidad garantizada. En los mercados habrá años positivos y negativos, y cualquier inversión implica algún grado de riesgo.

Precisamente por eso, la idea que plantea Pablo Gil no consiste en descubrir dónde colocar 1.000 euros para ganar dinero rápidamente. Su estrategia se basa en diversificar, realizar aportaciones periódicas y dejar trabajar al tiempo, sin necesidad de vigilar cada movimiento del mercado. Para quien empieza con poco dinero, además, su respuesta es bastante práctica: no hace falta invertir todos los meses. Se puede ahorrar durante un tiempo y comprar después. En su planteamiento, lo importante no es acertar con el día perfecto, sino conseguir que la inversión se convierta en un hábito que pueda mantenerse durante años.