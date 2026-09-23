Se buscan voluntarios para vivir gratis en Noruega con habitación privada y 3 comidas al día a cambio de mantener las webs de una comunidad 16 horas semanales

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con pasar unas semanas entre bosques noruegos sin pagar ni un euro de alquiler? Una comunidad creativa de Ås, un municipio al sur de Oslo, busca a alguien con conocimientos de diseño gráfico o desarrollo web para mantener sus páginas y mejorar su presencia en Internet. A cambio ofrece techo, comida y conexión rápida.

Son 16 horas de trabajo a la semana, con 3 días libres, una estancia mínima de una semana sin tope máximo, habitación privada, desayuno, comida y cena todos los días e Internet de alta velocidad para trabajar en remoto. La oferta tiene requisitos concretos y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis cerca de Oslo

El anfitrión, Raphael, presenta el proyecto como una casa de familia rodeada de naturaleza. En la ficha habla de «una comunidad creativa» ligada a «un proyecto de reforma de una casa y una guardería Waldorf», y promete tiempo para disfrutar de los paisajes de Noruega.

¿Dónde está exactamente? En el municipio de Ås, a unos 30 kilómetros al sur de la capital. Allí tiene su campus la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, según la web del ayuntamiento.

La habitación es privada, las tres comidas diarias están incluidas y se puede usar la cocina y la lavandería sin coste. La ficha añade tours gratuitos por la ciudad, bebidas, entrada a eventos, terapias holísticas, un curso de permacultura, recogida en el aeropuerto y un certificado al terminar. Eso sí, las reseñas solo son visibles para miembros y no hay valoración pública.

Las tareas tecnológicas y el horario

El trabajo consiste en desarrollar y mantener las páginas web del proyecto y mejorar su presencia online. Dicho en lenguaje llano, actualizar textos e imágenes, corregir lo que falle y cuidar el diseño para que la comunidad se vea mejor en Internet.

¿Por qué una comunidad rural necesita a alguien así? Porque hoy una guardería se da a conocer por la pantalla del móvil, y mantener una web viva exige horas que no siempre tienen. Es el mismo motivo por el que hay informáticos en la Antártida manteniendo una base científica.

El horario es de 16 horas semanales repartidas en cuatro jornadas, con tres días libres para explorar. La ficha no pide portfolio ni enlaces a trabajos anteriores. Trabajar desde un rincón de Noruega ya no suena tan raro como cuando el empleo tecnológico parecía atado a una oficina.

Los requisitos para postularse

Basta un nivel intermedio de inglés y no se indica ninguna franja de edad. Se aceptan viajeros solos, parejas y dúos de amigos, y la disponibilidad va de septiembre a febrero.

¿Qué no incluye? Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y el visado corren por cuenta del voluntario, sin tasas extra. Para un español el papeleo es sencillo, porque Noruega forma parte del espacio Schengen y basta con el DNI o el pasaporte, según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ojo, si el vuelo hace escala en Reino Unido, el pasaporte pasa a ser obligatorio.

De septiembre a febrero los días se acortan mucho y el frío aprieta. No es la Luna, pero la NASA busca voluntarios con exigencias bastante más duras que estas.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

El primer paso es crear un perfil en la plataforma y elegir un plan de pago anual. El básico, Trips Solo, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros), mientras que la versión para parejas o dúos sube a 69 dólares (unos 60 euros). Hay planes Pack de 109 dólares (unos 95 euros) y 139 dólares (unos 121 euros) con más protección, según la página de planes de Worldpackers.

Después toca enviar la solicitud, esperar la preaprobación y confirmar el viaje. Solo entonces se activa la Protección WP, que en el plan básico devuelve hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y garantiza la devolución del dinero si ningún anfitrión responde en los primeros 30 días. Mientras el jefe de Nvidia asegura que los mejores sueldos serán para albañiles y electricistas, saber montar una web todavía abre puertas.

Las plazas de este tipo de ofertas suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.