Al menos un muerto y 78 heridos en el incendio de una residencia de mayores de Barcelona

Una persona ha muerto en el incendio de una residencia de mayores de La Ametlla del Vallés​ (Barcelona) y otras 78 han resultado heridas.

El teléfono 112 recibió a las 22:33 horas de este martes varias llamadas informando de un incendio que afectaba a la primera planta de una residencia de ancianos en la que se encontraban 80 usuarios y seis trabajadores.

Los Bomberos activaron un dispositivo con una cuarentena de efectivos y 13 dotaciones: 7 vehículos de agua, una autoescalera y 5 vehículos ligeros de coordinación y mando, entre ellos los equipos conjuntos de Bombers y del SEM. Los efectivos trabajaron en las labores de extinción tanto desde el exterior, por la fachada con la autoescalera, como desde el interior del edificio con varios equipos y el fuego se dio por apagado sobre las 23:00 horas.

El incendio ha quemado varias habitaciones de la primera planta y el humo también ha afectado a la segunda y la tercera planta. Como medida preventiva, se ha desalojado parcialmente la primera y la segunda y se han confinado un total de 42 usuarios: ocho en la primera planta, 12 en la segunda y 22 en la tercera.

En una de las habitaciones de la primera planta, en la que «se habría originado» el incendio, los Bomberos han localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Una vez extinguido el fuego, los efectivos trabajaron en la extinción de los puntos calientes, iniciaron labores de ventilación, revisaron las habitaciones y todas las plantas del edificio y procedieron a identificar a los residentes por planta y habitación.

Después de la inspección y de valorar la habitabilidad de las diferentes plantas, se determinó que la primera y la segunda eran inhabitables, mientras que la tercera, pese a haber resultado afectada por el humo, se mantenía habitable.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que 78 personas han resultado afectadas, 13 de las cuales fueron atendidas y trasladadas en estado menos grave por inhalación de humo: cuatro se encuentran en el Hospital de Mollet del Vallés, seis en el Hospital de Granollers y tres en el Hospital de Sant Celoni (Barcelona).

El SEM activó 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos con los Bomberos y el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión se ha desplazado a personal al lugar para apoyar las gestiones derivadas de la emergencia.

La propia residencia ha gestionado el realojamiento de los usuarios en las plantas no afectadas por el incendio y, a excepción de las personas trasladadas a los centros hospitalarios, el resto de usuarios han podido ser reubicados en las zonas no afectadas del edificio.