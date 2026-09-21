La estafa de las maletas perdidas: una banda las sacaba de Barajas y cobraba tras reclamar la pérdida a las aerolíneas

Una banda de estafadores que se dedicaba a reclamar falsos extravíos de equipaje en el aeropuerto de Madrid Barajas ha cobrado de las aerolíneas 90.000 euros por la falsa pérdida de 71 maletas. Los delincuentes recogieron y sacaron disimuladamente las maletas del aeropuerto para luego reclamar su pérdida a las compañías aéreas.

El modus operandi de esta banda de estafadores era sencillo: usaban a menores de edad para recoger las maletas y sacarlas del aeropuerto sin llamar la atención. Luego reclamaban a la compañía aérea por la pérdida del equipaje y recibían una indemnización de 1.800 euros de media por equipaje.

Los estafadores han estado repitiendo el engaño desde el pasado mes de mayo hasta cobrar por el extravío de 71 maletas que nunca se habían perdido.

Cometieron un error de libro

La banda, todos españoles con antecedentes por robos y daños, y vecinos de Villaverde, cometió un error notable en su procedimiento. Durante estos cinco meses han estado reclamando a las compañías aéreas la falsa pérdida de equipaje usando el mismo número de teléfono y el mismo correo.

El asunto llamó la atención de la Guardia Civil, que en el mes de mayo abrió una investigación cuyo desarrollo les ha llevado directamente hasta los estafadores gracias a las pistas que dejaron en sus reclamaciones a las compañías aéreas.

Los guardias descubrieron el engaño, que consistía en facturar equipajes en vuelos nacionales de bajo coste, donde reclamaban falsamente la pérdida del equipaje facturado.

Así, la Guardia Civil ha detenido o investigado a 22 personas, muchas del mismo núcleo familiar. Los investigados ya han pasado a disposición judicial y la mayoría de ellos cuentan con antecedentes previos.

Ladrones en el aeropuerto

Los ladrones de equipajes son otra de las plagas que sufre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, con bandas que se dedican a sustraer maletas a viajeros.

Una de las víctimas más conocidas ha sido el rapero Zion, a quien dos hombres le robaron en la terminal T4 una mochila que contenía dinero en efectivo y artículos de lujo valorados en cerca de 2,4 millones de dólares.

El cantante de reguetón, de 41 años y con más de seis millones de seguidores en redes sociales, se encontraba en una cafetería de la terminal esperando para embarcar en un vuelo al extranjero cuando los ladrones le robaron la maleta al descuido.

Avisado el personal de seguridad, dos agentes de paisano de la Policía Nacional consiguieron atrapar a los ladrones antes de que salieran del aeropuerto y recuperaron todos los efectos sustraídos.