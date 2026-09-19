El juez cita a las partes en el caso de Daniel Sancho para el fallo de la sentencia de apelación el 7 de octubre a las 9:00

El Tribunal de Samui ha recibido el fallo sobre las apelaciones presentadas por la defensa de Daniel Sancho y la familia de Edwin Arrieta. El tribunal es el encargado del caso. Sancho fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del colombiano.

El fallo ha sido recibido y la misma corte lo leerá en una vista a puerta cerrada el próximo 7 de octubre a las 9:00 horas, tal y como ha podido saber OKDIARIO.

La sentencia había sido preparada previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket, al sur de Tailandia. Éste confirmó que el fallo estaba listo desde hacía un mes y que se había enviado al Tribunal de Samui, donde tuvo lugar hace más de dos años el juicio.

Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho el 29 de agosto de 2024. El tribunal lo halló culpable del asesinato premeditado de Arrieta en la vecina isla tailandesa de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente. La parte del colombiano solicitó que se elevara el castigo a la pena capital o pena de muerte, mientras que la parte española busca un nuevo juicio.

El abogado de Arrieta, Juango Ospina, señaló que la familia «confía en que la cadena perpetua se confirme», cuando lo habitual en el país es que los tribunales respalden las sentencias de primera instancia. La sentencia consideró que Sancho planeó el crimen y que «golpeó» con «intención de matar» a Arrieta, cuyos restos aparecieron descuartizados en la isla de Phangan.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para convocar a nuevos testigos. Sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

Pena de muerte

En Tailandia, el asesinato premeditado se castiga con la pena de muerte, según lo estipulado en el Código Penal tailandés. Sin embargo, la confesión inicial del acusado sirvió de atenuante para rebajar la condena, pese a que más tarde Sancho dijo que fue un accidente.

Ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones (esta primera y otra posible ante el Supremo) hasta que haya sentencia firme. En ese momento, la defensa podría comenzar a solicitar el traslado de Sancho a España en virtud de un convenio.