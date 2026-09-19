La justicia mexicana dicta prisión preventiva para ‘El Trompas’, el asesino confeso de la española Claudia Tacoronte

La justicia mexicana dicta prisión preventiva para Francisco Javier N., conocido como El Trompas, por confesar el pasado viernes haber asesinado a puñaladas a la estudiante canaria Claudia Tacoronte, en el interior de la Casa de Cultura del municipio Cuautla, en el estado mexicano de Morelos.

El presunto autor del asesinato fue detenido en la misma localidad, 48 horas después de que las autoridades dieran la orden. Casualmente, un vecino lo reconoció y no dudó en dar la voz de alarma; la policía lo habría abordado por llevar unas cervezas por la calle, dándose cuenta de que era al sospechoso que estaban buscando.

Al identificarlo, las autoridades confirman que Francisco Javier cuenta con un largo historial de antecedentes penales; es catalogado por la policía como un delincuente reincidente, con varias detenciones e ingreso a prisión por robos con fuerza, entre otros delitos. Entre sus víctimas, en su mayoría son mujeres jóvenes.

Francisco Javier, de 37 años, fue presentado esposado y con la misma ropa que vestía en el momento de su detención en la Sala 8 de la Ciudad Judicial de Cuautla, donde se realizó la audiencia inicial el pasado viernes sobre las 16:00 hora mexicana y se alargó hasta cerca de las 19:00 horas.

La Fiscalía estatal de Morelos informó que la juez de control determinó el vínculo del presunto autor del asesinato con el suceso al considerar «que el imputado incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público».

La juez que lleva el caso ha impuesto al sospechoso como medida cautelar la prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación. Se ha confirmado que la próxima audiencia se lleve a cabo el 18 de enero.

El asesinato de Claudia

La joven de 21 años Claudia Tacoronte Aguilera era de Santa Brígida (Gran Canaria), y estaba cursando el cuarto curso de Infantil en la Universidad de Granada (UGR). A mediados de agosto llegó a México para cursar un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asentándose en la localidad de Cuernavaca.

Claudia viajó hasta el municipio de Cuautla el pasado sábado 12 de septiembre para asistir a la Feria Nacional de la Planta Medicinal, donde fue asesinada. Al confirmarse la muerte de la joven, los padres se trasladaron a México a recuperar los restos de su hija y gestionar la repatriación de sus restos.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, previamente confirmó que el móvil del feminicidio fue el robo del teléfono móvil de Claudia y anuncia que solicitarán la máxima pena de 70 años de prisión, que establece el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, al tratarse de un caso de violencia extrema contra una mujer.

Morelos registra la segunda tasa más alta del país en feminicidio (1,97 víctimas por cada 100.000 mujeres, ante una media nacional de 0,55) y en homicidio doloso de mujeres: (4,49, frente a una media nacional de 1,27), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.