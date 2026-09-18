Las investigaciones, tanto la interna de la Policía Municipal como la externa de la Policía Nacional, han determinado que la agente que abatió de un disparo a un inmigrante ilegal senegalés cuando intentaba apuñalar a los agentes, actuó de forma correcta y sin excederse en sus atribuciones.

La investigación del grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid ha llegado a la conclusión de que la agente que disparó siguió al pie de la letra los protocolos policiales. En su estudio, los policías han examinado al detalle los vídeos grabados por las pistolas eléctricas que portaron y usaron los policías municipales que intervinieron en el suceso.

Varios de los policías que intervinieron en el suceso portaban esas pistolas eléctricas de dotación con las que infligieron varias descargas al agresor que intentaba clavarles dos cuchillos de cocina de buen tamaño.

Las pistolas eléctricas grabaron todo

Todas las pistolas eléctricas que usan las fuerzas de seguridad comienzan a grabar automáticamente y al unísono en cuanto se usan en un suceso. Esos vídeos han demostrado que la agente de la Unidad Central de Seguridad (UCS) de la Policía Municipal hizo un buen uso de su arma reglamentaria para evitar que el atacante les apuñalara.

Las descargas eléctricas no consiguieron doblegar al inmigrante senegalés; al revés, se enfureció mucho más y atacó con los dos cuchillos a los policías al grito de «¡Alá es grande!», momento en el que recibió el disparo de la agente a quemarropa.

La investigación interna de la Policía Municipal ha llegado a las mismas conclusiones basándose en esas grabaciones y también en las declaraciones del resto de agentes y de los dos vecinos que el agresor mantenía retenidos en su domicilio después de asaltarlo.

Atrincherado en casa de dos vecinos

El suceso arrancó en la estación de cercanías de Pitis, cuando el acusado agredió con una piedra en la cabeza a un vigilante de seguridad, dejándole malherido.

El agresor, perseguido de cerca por la Policía Municipal, asaltó una vivienda en la avenida Ventisquero de la Condesa, donde se atrincheró para enfrentarse a los policías mientras retenía bajo amenazas a las dos personas que residían en el domicilio.

Los policías llegaron hasta el inmueble e intentaron persuadir al agresor para que se entregara, sin conseguirlo. Al verse acorralado, intentó apuñalar a los policías y estos le dieron varias descargas con sus pistolas eléctricas de dotación que no le afectaron porque llevaba varias capas de ropa y cortaba los cables de las pistolas con los cuchillos.

A prisión provisional

En el último momento, el agresor intentó apuñalar de nuevo a los policías gritando «Alá es grande», y la agente disparó sobre el individuo, alcanzándole en el hombro.

Un equipo del SAMUR-Protección Civil logró estabilizar al herido y trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario donde se recuperó de sus heridas hasta ser enviado a prisión provisional recientemente.