Tres muertos tras el naufragio de una patera con 83 inmigrantes ilegales rescatada rumbo a Lanzarote

Tres personas han muerto y otra ha resultado herida en estado crítico tras el rescate de una patera con 83 inmigrantes ilegales localizada durante la madrugada de este miércoles a 131 kilómetros de Lanzarote. Salvamento Marítimo ha movilizado a las salvamares Ácrux y Al Nair para hacerse cargo de los supervivientes y trasladarlos hasta el Puerto de Naos en Arrecife.

Aunque las primeras informaciones apuntaban a la localización de dos pateras, posteriormente se ha confirmado que se trataba de una sola embarcación. Las dos unidades de Salvamento Marítimo han tenido que intervenir para completar el rescate de sus ocupantes junto a los cuerpos de los tres fallecidos. El inmigrante ilegal cuyo estado revestía mayor gravedad fue evacuado por vía aérea desde el mar para recibir asistencia hospitalaria.

La patera se encontraba en aguas bajo responsabilidad de rescate de Marruecos. Según ha precisado Salvamento Marítimo, las autoridades marroquíes solicitaron a España que asumiera la operación al no disponer de medios suficientes en ese momento para llevar a cabo el rescate. La intervención española permitió poner a salvo a los ilegales que continuaban con vida y recuperar los tres cuerpos.

Los propios ocupantes de la embarcación fueron quienes dieron la voz de alarma y contactaron con los servicios de emergencia. El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, explicó que la patera se encontraba a unas 19 millas de la costa de la isla cuando se recibió el aviso.

Las salvamares Ácrux y Al Nair pusieron rumbo al puerto de Arrecife con los supervivientes y los cadáveres. La llegada a Puerto Naos estaba prevista en torno a las 09:30 horas, momento en el que se esperaba completar el desembarco y activar los dispositivos correspondientes para atender a los inmigrantes rescatados. El superviviente en estado crítico, sin embargo, fue evacuado directamente desde el mar en helicóptero debido a la gravedad de su estado.

La ONG Caminando Fronteras ha señalado que tanto la cifra de ocupantes como la posición en la que fue localizada la embarcación coinciden con una de las alertas comunicadas previamente a las autoridades españolas. Según esta organización, se trataría de una patera que habría partido desde Tan Tan, en el sur de Marruecos, con 82 inmigrantes ilegales a bordo.