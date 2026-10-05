MADRID

Mata a sus padres a golpes con una mancuerna y se atrinchera en Cuatro Vientos (Madrid)

La pareja, de unos 75 años, fue localizada sin vida de madrugada en su vivienda del distrito de Latina

Fue el padre, antes de morir, quien avisó al teléfono de emergencias

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Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

Sobre las 4 y media de la madrugada de este lunes se ha recibido llamada de un hombre en la sala CIMACC 091 pidiendo socorro, manifestando que le iban a matar. Al lugar, en el número 10 del paseo de los Húsares, han acudido rápidamente indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, que han accedido al domicilio mediante el uso de un ariete, ya que la puerta se encontraba bloqueada.

Los agentes han localizado en una de las habitaciones de la vivienda a un varón de 36 años de edad que se hallaba en un altísimo grado de alteración con un comportamiento muy violento.

Los policías han reducido al agresor y asesino de sus padres con la ayuda de un dispositivo de inmovilización taser y le han detenido acusado del crimen de sus progenitores.

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