Mata a sus padres a golpes con una mancuerna y se atrinchera en Cuatro Vientos (Madrid)

Sobre las 4 y media de la madrugada de este lunes se ha recibido llamada de un hombre en la sala CIMACC 091 pidiendo socorro, manifestando que le iban a matar. Al lugar, en el número 10 del paseo de los Húsares, han acudido rápidamente indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, que han accedido al domicilio mediante el uso de un ariete, ya que la puerta se encontraba bloqueada.

Los agentes han localizado en una de las habitaciones de la vivienda a un varón de 36 años de edad que se hallaba en un altísimo grado de alteración con un comportamiento muy violento.

Los policías han reducido al agresor y asesino de sus padres con la ayuda de un dispositivo de inmovilización taser y le han detenido acusado del crimen de sus progenitores.