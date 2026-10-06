Enrique Ponce habla por primera vez de su supuesta crisis con Ana Soria y es tajante: «Son rumores»

Enrique Ponce y Ana Soria vuelven a estar en el centro de todas las miradas, aunque esta vez ha sido el propio torero quien ha querido poner punto y final a los rumores que durante las últimas semanas han rodeado su relación. Desde que su historia de amor salió a la luz en el verano de 2020, la pareja ha tenido que hacer frente en más de una ocasión a las especulaciones sobre el estado de su relación. Sin embargo, si algo ha caracterizado a ambos desde el principio ha sido su intención de vivir su romance alejados del foco mediático y con la máxima discreción posible. Ahora, después de varias semanas en las que se ha hablado de un supuesto distanciamiento, el exdiestro ha sido tajante: entre ellos está todo bien.

Los rumores de crisis comenzaron a cobrar fuerza después de un verano en el que Enrique Ponce y Ana Soria no se dejaron ver juntos como en otras ocasiones y, además, disfrutaron de sus vacaciones por separado. Una circunstancia que rápidamente alimentó las especulaciones sobre un posible bache sentimental, especialmente teniendo en cuenta que la pareja lleva varios meses manteniendo un perfil especialmente bajo en lo que a apariciones públicas conjuntas se refiere.

A esto se sumó el momento personal y profesional que atraviesa cada uno. Mientras Ana Soria continúa centrada en sus estudios de Derecho en Almería, el que fuera uno de los grandes nombres de la tauromaquia ha dado un nuevo paso en su trayectoria profesional al convertirse en apoderado taurino. Una nueva faceta que le mantiene muy pendiente de la temporada y, especialmente, de la carrera del diestro David Miranda, al que representa. Su dedicación al mundo del toro habría reducido todavía más sus apariciones junto a Ana y, para algunos, habría sido suficiente para interpretar que algo podía no marchar bien entre ellos.

La propia Ana Soria ya se encargó de desmentir estas informaciones a principios de septiembre. La joven almeriense intervenía en el programa Fiesta para dejar claro que no existía ninguna crisis entre ella y Ponce y lamentaba el «afán» de algunas personas por intentar separarles «una vez más». Una respuesta con la que quiso zanjar las especulaciones y defender que su relación continuaba exactamente igual que hasta entonces. Ahora ha sido Enrique Ponce quien ha decidido pronunciarse públicamente. El escenario elegido ha sido el estreno de Arriba tutto, la nueva película de José Mota, celebrado en el cine Capitol de Madrid. Poco habitual en este tipo de acontecimientos, el ex torero acudió acompañado por David Miranda, precisamente el diestro al que apodera, y aprovechó su encuentro con los medios para responder a las preguntas sobre su relación con Ana.

Ponce explicó que en estos momentos se encuentra especialmente centrado en la carrera de Miranda, después de una temporada que considera extraordinaria. «Ha hecho una temporada extraordinaria, estamos muy contentos de cómo la ha llevado. Ha sido uno de los triunfadores de la temporada», aseguró sobre su pupilo. Una dedicación profesional que también ayuda a explicar por qué su presencia pública ha estado últimamente más vinculada a los ruedos que a su vida sentimental.

Pero la pregunta inevitable era Ana Soria. Y el torero no esquivó la cuestión. «Con Ana está todo muy bien», afirmó con rotundidad, antes de restar importancia a todo lo publicado durante las últimas semanas: «Son rumores. No es nuevo, ¿eh?». Una respuesta que llega después de que la propia Ana ya hubiera negado públicamente cualquier problema entre ellos. Además, cuando le preguntaron directamente si había algo de cierto en las informaciones que apuntaban a una crisis, Ponce respondió con un contundente «claro, claro», dejando claro que no contempla las especulaciones como un reflejo de la realidad de su relación.

La historia de Enrique Ponce y Ana Soria comenzó en 2020, en un momento especialmente convulso para el torero. Su romance salió a la luz poco después de que se conociera su separación de Paloma Cuevas, con quien había compartido 25 años de matrimonio y dos hijas. Desde entonces, la relación con la joven almeriense ha evolucionado lejos de las grandes exhibiciones públicas, aunque ambos han ido compartiendo de manera puntual algunos momentos de su vida juntos. Precisamente esa discreción ha provocado que cualquier cambio en sus rutinas o cualquier periodo en el que no se les vea juntos genere rápidamente todo tipo de interpretaciones. Este verano no fue una excepción. Sus vacaciones por separado y sus diferentes compromisos personales y profesionales bastaron para que se pusiera sobre la mesa la posibilidad de una ruptura que ahora ambos han negado.

Por el momento, tanto Ana Soria como Enrique Ponce mantienen la misma versión: no hay crisis. El torero, además, ha aprovechado su última aparición pública para dejar claro que su relación sentimental no atraviesa el supuesto bache del que se ha hablado y que, mientras los rumores continúan circulando, él está centrado en una nueva etapa profesional junto a David Miranda.