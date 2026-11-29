Las elecciones generales que se celebran hoy, 29 de noviembre, tienen un horario establecido para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9:00 horas y la jornada se prolongará hasta las 20:00 horas, momento en el que finalizará oficialmente la jornada electoral.

Las 20:00 horas será la hora límite para votar en las elecciones generales del 29-N. Así que, los ciudadanos que quieran participar en estos comicios deberán acudir a sus colegios electorales antes para poder depositar su papeleta en las urnas.

¿A qué hora cierran los colegios electorales el 29-N?

La información que ha facilitado el Ministerio del Interior detalla que la jornada de votación comenzará a las 9:00 horas y terminará a las 20:00 horas, sin interrupciones durante el día.

Aunque, si el presidente de la mesa electoral anuncia el final de la votación y todavía quedan personas dentro del colegio electoral o en el acceso al mismo que no hayan podido votar, tendrán derecho a depositar su papeleta. Es decir, la presidencia de la mesa permitirá votar a todas esas personas, pero no se admitirá a ningún elector más una vez anunciado el cierre.

¿Qué documentación hay que llevar para votar?

A la hora de acudir a las urnas debemos identificarnos ante los miembros de la mesa electoral. Los documentos admitidos son el DNI, pasaporte y permiso de conducir, siempre que incorporen una fotografía del titular. Estos documentos podrán presentarse caducados, pero sólo en su formato original y no se aceptan fotocopias.

El límite de la jornada

Los ciudadanos podrán acudir a votar desde las 9:00 hasta las 20:00 horas del domingo 29-N. La recomendación es no esperar hasta el último momento para evitar posibles imprevistos y comprobar previamente cuál es el colegio electoral y la mesa asignada. Por lo tanto, cuando se anuncie el cierre podrán votar quienes se encuentren dentro del local electoral o en su acceso, aunque hayan pasado las 20:00 horas.