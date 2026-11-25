El Gobierno municipal de Alcorcón, formado por el PSOE y Ganar Alcorcón, se ha negado a retirar las pancartas de la huelga docente colgadas en las vallas de los colegios públicos del municipio. Muchos de esos centros acogerán el domingo las mesas de las elecciones generales del 29-N. El Consistorio se salta así la doctrina de la Junta Electoral Central, que obliga a los poderes públicos a mantener la neutralidad en los locales electorales.

El Ayuntamiento que dirige la socialista Candelaria Testa comunicó el pasado viernes 20 de noviembre que no dará instrucciones al personal municipal, entre ellos los conserjes de los colegios, para retirar las pancartas sindicales por su contenido. «No vamos a convertir al personal municipal en el encargado de silenciar las reivindicaciones», sostiene el comunicado.

La negativa llega después de que la Comunidad de Madrid ordenara a los centros públicos retirar pancartas, carteles y símbolos con mensajes políticos, ideológicos o partidistas. El Consistorio alega que esas instrucciones de neutralidad y la ampliación de los servicios mínimos «pueden vulnerar» el derecho de huelga, la libertad sindical y la libertad de expresión. También pide a la comunidad que las retire.

Su socio de gobierno ha ido más lejos. La candidata de Ganar Alcorcón a la alcaldía, Miriam Benítez, ha exigido a Isabel Díaz Ayuso el cese de la consejera de Educación: «Le exigimos a Ayuso que la cese de inmediato». El teniente de alcalde David López ha asegurado que «los docentes tienen razón en sus reivindicaciones».

El propio Ayuntamiento anunció a principios de mes que Alcorcón contará con 28 colegios electorales el próximo domingo, una ampliación que, según el Consistorio, busca facilitar el voto. La buena parte de los locales electorales del municipio son colegios públicos.

La Junta Electoral Central tiene una doctrina reiterada, avalada por el Tribunal Supremo, según la cual, durante los periodos electorales, los poderes públicos «están obligados a mantener estrictamente la neutralidad política». Deben abstenerse de colocar en edificios públicos y en los locales electorales «símbolos que puedan considerarse partidistas» y retirar los que se hubieran colocado antes de la convocatoria. La Junta Electoral Central aplicó ese criterio para ordenar la retirada de esteladas y lazos amarillos de edificios públicos en Cataluña.

Entre las pancartas colgadas en los colegios madrileños durante la huelga figuran algunas contra la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, cuyo cese reclaman también PSOE y Más Madrid en la Asamblea.