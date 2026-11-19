Los profesores anti-Ayuso se saltarán los nuevos servicios mínimos de la huelga educativa y no evaluarán a sus alumnos. Los docentes en huelga han dejado claro en sus conversaciones internas que prefieren «jugársela» y seguir con los paros antes que cumplir la orden de la Comunidad de Madrid, que entra en vigor este viernes y obliga a todos los trabajadores a garantizar las evaluaciones y las calificaciones.

El Gobierno regional ha modificado la orden de servicios mínimos que rige desde el inicio de la huelga indefinida para proteger las actuaciones académicas que no se pueden aplazar. El nuevo texto garantiza las sesiones de evaluación, las calificaciones, las decisiones de promoción y titulación, las actas, las reclamaciones, la gestión de la documentación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y las pruebas de acceso a los ciclos de FP.

La orden también refuerza la presencia de profesores en las aulas. En Bachillerato y FP de grado medio y superior, los servicios mínimos pasan de un profesor por cada 90 alumnos a uno por cada 70.

En 2.º de Bachillerato, los profesores de las materias que entran en la PAU, como Lengua o Inglés, tendrán que cubrir al menos el 50% de las horas lectivas semanales, un porcentaje que subirá hasta el 90% a medida que se acerque la prueba. En el último curso de cada etapa, 6.º de Primaria, 4.º de ESO y segundo de FP, habrá un docente adicional por cada tres grupos.

La orden precisa también qué debe hacer cada profesor de servicio mínimo. Si atiende a su grupo habitual, tendrá que dar clase con normalidad y avanzar en el temario. Si se hace cargo de otros alumnos, deberá garantizar una atención educativa básica con actividades de repaso, comprensión lectora, cálculo o razonamiento matemático.

«Prefieren jugársela»

Saltarse los servicios mínimos no sale gratis para un funcionario. El Estatuto Básico del Empleado Público tipifica como falta muy grave «el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga». La sanción puede llegar a la separación del servicio y, en el caso de los interinos, a la revocación de su nombramiento.

Aun así, los huelguistas están dispuestos a asumir ese riesgo. La negativa a evaluar llega a las puertas de las evaluaciones del primer trimestre, que se celebran en diciembre, y deja a miles de familias pendientes de si sus hijos recibirán las notas. El choque coincide además con las elecciones sindicales del 3 de diciembre, en las que el profesorado elige a sus representantes.

Además de la orden, Educación remitirá a los centros dos instrucciones. La primera recoge planes individuales de refuerzo para los alumnos que acumulen más retraso por los paros, más horas de tutoría y orientación y acceso a bibliotecas y aulas de informática para quienes no tengan medios en casa. La segunda refuerza la neutralidad en las aulas: los docentes no podrán transmitir opiniones políticas a los alumnos ni colgar pancartas o carteles fuera de los tablones sindicales.

Una huelga en caída libre

La huelga indefinida, que arrancó el 14 de octubre, ha perdido fuelle semana tras semana. El seguimiento se quedó este martes en el 6,4%, según los datos oficiales, y el apoyo a los paros se ha desplomado desde la primera jornada. Según la Consejería de Educación, alrededor del 60% de los docentes no ha hecho ni un solo día de huelga y otro 31,52% la ha secundado entre uno y cuatro días.

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha pedido a los sindicatos que pregunten al profesorado si quiere mantener la huelga. El comité de huelga lo forman CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y STEM, junto a las plataformas Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

Los huelguistas ya llamaron a colapsar la línea 5 del Metro de Madrid durante la huelga general del 11 de noviembre. El Gobierno regional ha anunciado que denunciará al comité como inductor del acoso a Zarzalejo.