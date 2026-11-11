Colapsar la línea 5 del Metro: objetivo de los profesores anti-Ayuso para la huelga general

La Asamblea Menos Lectivas, el colectivo de docentes que encabeza la huelga educativa indefinida contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha llamado a colapsar la línea 5 del Metro de Madrid durante la huelga general de este miércoles 11 de noviembre. Su objetivo, según ha difundido en redes sociales, es llenar los vagones hasta que «no quepa ni un alfiler» y que ningún usuario pueda llegar a su trabajo.

La convocatoria la ha publicado el propio colectivo. El mensaje no deja lugar a dudas sobre la intención: «Vente de verde, la idea no es apoyar el uso del metro en plena huelga general, sino llenarlo y que no quepa ni un alfiler y que ningún alfiler pueda ir a sus centros de trabajo ni irse de compras».

El plan de los docentes tiene dos fases. Por la mañana, piquetes en los colegios e institutos para que, en sus propias palabras, «la palabra normalidad no salga ni en el diccionario». Después, cada profesor debe acudir a la estación de la línea 5 que tenga más cerca y dirigirse hacia el centro de la capital, con una cita fijada a las 11:00 horas.

El tramo elegido para la concentración va de Alonso Martínez a La Latina. Es uno de los más transitados de la red, ya que incluye las estaciones de Chueca, Gran Vía, Callao y Ópera, y conecta con las líneas 1, 2, 3, 4 y 10 y con el ramal Ópera-Príncipe Pío. Bloquear ese recorrido supone afectar a buena parte de los desplazamientos hacia el centro de Madrid.

El cartel de la convocatoria, que juega con el color de la línea 5 y el de la llamada «marea verde» educativa, lleva por lema «Súbete a la línea verde» y proclama que «la verde es nuestra». Incluye también el juego de palabras «No te quedes, Callao» y anima a «llenar el metro de Madrid de una gran marea verde» para informar a la población de sus reivindicaciones. Lo firman, junto a Menos Lectivas, la CGT de Enseñanza y la sección sindical de CNT en la educación pública madrileña.

El cartel incorpora además las etiquetas #ZarzalejoSientate y #ZarzalejoNegociaYA, dirigidas contra la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, a la que los convocantes acusan de negarse a negociar. En el dibujo, las paradas de la línea aparecen sustituidas por las demandas del colectivo: menos horas lectivas, menos burocracia, bajada de ratios, equiparación salarial, atención a la diversidad e infraestructuras.

La huelga educativa indefinida comenzó el 14 de octubre en todos los niveles de la enseñanza pública no universitaria de la región. Desde entonces, los huelguistas han cortado la A-3 y la Castellana y se han concentrado ante la Consejería y la Asamblea de Madrid. Zarzalejo ha calificado de «inasumibles» sus reivindicaciones y ha cifrado en 665 millones de euros anuales el coste de la subida lineal de 600 euros que exigen.

Menos Lectivas surgió en 2023 como una asamblea de docentes al margen de la Mesa Sectorial, donde negocian CCOO, UGT, CSIF y ANPE. Desde sus inicios ha contado con el respaldo de CGT, CNT y STEM, y ha convocado sus propias jornadas de huelga, como las tres que celebró en febrero de 2024.

Menos lectivas en la huelga general

La huelga general de este miércoles la convocan CCOO, UGT, CGT, CNT y el Sindicato de Inquilinas, entre otras organizaciones, con la vivienda y los salarios como reivindicaciones principales. Es la primera con CCOO y UGT desde 2012; durará 24 horas y llega a las puertas de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los docentes de Menos Lectivas han decidido sumarse a ese paro con una acción dirigida contra un servicio público de la Comunidad de Madrid. El llamamiento no busca que los usuarios dejen de coger el metro, sino impedir que puedan hacerlo quienes no secunden la huelga y quieran ir a trabajar o, como recoge el propio mensaje, «irse de compras».