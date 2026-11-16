El Gobierno de Ayuso denunciará al comité de la huelga educativa por inducir el acoso a la consejera de educación

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunciará al comité de huelga educativa como inductor del acoso que sufre la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo. La Comunidad de Madrid acudirá al Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla después de que un grupo de activistas haya entrado por la fuerza en el recinto donde Zarzalejo iba a inaugurar este lunes unas jornadas sobre Formación Profesional Dual.

Desde las 08:30 horas, más de un centenar de personas se han concentrado sin autorización a las puertas del Espacio Bertelsmann, donde estaba prevista la jornada, organizada por el Grupo Prensa Ibérica. Antes de que llegara la consejera, parte del grupo ha forzado la entrada: han levantado la reja, han forzado las puertas correderas y han empujado a los vigilantes de seguridad y a los trabajadores del centro. Los propios docentes han reconocido que entraban en el recinto para que la consejera los escuchara.

Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han comunicado que no podían garantizar la seguridad del acto. Han identificado a 40 personas y la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto diligencias. «Una vez más me he visto obligada a suspender mi intervención», ha lamentado Zarzalejo.

La consejera ha anunciado que ejercerá las acciones penales correspondientes para que se depuren las responsabilidades individuales de los autores y también, «en su caso», las de los miembros del comité de huelga «como inductores de estas conductas». «Estamos recabando toda la documentación y, en cuanto la tengamos, procederemos o bien a denunciar o bien a querellarnos directamente», ha precisado.

Según Zarzalejo, todos los altercados siguen el mismo patrón: «concentraciones no autorizadas protagonizadas siempre por grupos de activistas que presuntamente obedecen consignas del propio comité». El objetivo, ha añadido, es «perseguir la agenda de la presidenta y de esta consejera».

Esa estrategia ya se había planteado en las asambleas de la huelga. Según las actas internas del movimiento, en la asamblea unitaria del 16 de octubre en el Retiro una docente del IES León Felipe propuso seguir la agenda de Zarzalejo y hacer escraches en todos sus actos. En la reunión del comité mixto del 26 de octubre, el sindicato STEM planteó llevar las protestas a los mítines cuando arrancara la campaña electoral.

Es el segundo acto de la consejera que se suspende por la presión de los huelguistas. El 19 de octubre, unas 300 personas rodearon el IFP Antonio Palacios de Vallecas, y la comunidad canceló la visita de Zarzalejo siguiendo la recomendación de la Policía.

El Gobierno regional ha pedido a la Delegación del Gobierno que actúe «con contundencia» contra las concentraciones no autorizadas y que tramite «con la mayor celeridad posible» las 45 actas de denuncia que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya han levantado por hechos similares. La consejera ha reconocido que todavía no ha hablado con la delegada: a lo largo de la mañana solo ha hablado con la Policía Nacional.

Zarzalejo ha descartado sentarse con el comité: «Con estas personas, desde luego no se puede negociar». Ha insistido en que los docentes están representados legítimamente por los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, UGT, CSIF y ANPE) y que un comité que «no representa a la mayoría de los docentes» no puede cerrar acuerdos que se aplican a todo el colectivo. Las próximas elecciones sindicales del profesorado se celebrarán el 3 de diciembre.

La huelga indefinida comenzó el 14 de octubre. La Consejería firmará además una nueva orden de servicios mínimos para garantizar las clases de los alumnos de final de etapa, en especial los de 2º de Bachillerato, que tendrán que hacer la prueba de acceso a la universidad. Los dos comités de huelga han rechazado la propuesta.