Las actas de la ‘marea verde’ contra Ayuso: planean «escalar el conflicto» reventando sus mítines en la campaña

OKDIARIO ha tenido acceso a las actas internas del comité de la huelga educativa contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En ellas, los sindicatos se plantean llevar sus protestas a la campaña del 29-N: en la reunión de su comité mixto del 26 de octubre, propusieron «acciones en los mítines políticos», diez días después de que en su asamblea del Retiro se llamara a «escalar el conflicto».

La propuesta figura en el apartado dedicado a la cuarta semana de huelga. «STEM propone que, una vez comience la campaña electoral, se realicen acciones en los mítines políticos». A la reunión, celebrada en la sede de Solidaridad Obrera, asistieron también CCOO, UGT, CGT y CNT, además de Menos Lectivas, Educación Especial Digna y Queremos FP. La campaña arrancará el viernes 13 de noviembre, el mismo día en que CNT propuso celebrar una asamblea general y una manifestación con las familias.

La huelga se dirige contra la Consejería de Educación del Gobierno regional, que no ha recibido al comité mixto desde que arrancó el paro el 14 de octubre. En las manifestaciones se han repetido carteles con el lema «Fuera Ayuso» y pancartas como «Menos áticos, más educación», en alusión al ático de la presidenta madrileña, que lidera además el PP de Madrid.

El comité abordó la propuesta con el seguimiento a la baja. En esa misma reunión se planteó, «con apoyo mayoritario», que el debate estratégico sobre la huelga «sea ya para evitar la desmovilización». Ese 26 de octubre, el propio comité cifró el seguimiento en el 45%, frente al 70% del primer día, mientras la Consejería lo situó en el 12,6%. Los convocantes acordaron además avanzar hacia asambleas «en espacio cerrado, con control de acceso», después de debatir cómo «minimizar riesgo de filtraciones».

«Escalar el conflicto»

La campaña no es el único frente. En la asamblea unitaria que la huelga celebró el 16 de octubre en el Retiro, con intervenciones de docentes, familias y estudiantes, varias voces llamaron a «escalar el conflicto». Una docente del IES Madrid Sur propuso encierros en los centros «para escalar el conflicto», y la Asamblea de Rivas anunció encierros en un colegio porque considera «vital visibilizar la lucha y marcar directamente a los culpables de la situación de la enseñanza en Madrid».

Esa misma asamblea de Rivas planteó una ruta por los puntos que, a su juicio, demuestran «la mala gestión y el despilfarro de la Comunidad de Madrid», con parada en «el ático de Ayuso». La Organización Comunista Revolucionaria (OCR) defendió que «hay que ir más lejos» y que «se tiene que escalar el conflicto», y el Sindicato de Estudiantes advirtió que «si se echó a Viciana, se puede echar a Zarzalejo», según el acta.

«Escrache a todos sus actos»

En la misma cita, una docente del IES León Felipe propuso «ver la agenda que tiene Zarzalejo y hacer escraches a todos sus actos». Otro participante destacó que «tuvieron mucha visibilidad los escraches a Zarzalejo». Solidaridad Obrera cerró la asamblea con un resumen de las propuestas en el que puso «mucho hincapié en la importancia de todas ellas».

Diez días después, parte de esa escalada llegó al comité mixto. STEM propuso encierros de 24 horas en los centros educativos la noche del 4 al 5 de noviembre, y el acta recoge que se difundiría la idea para que las asambleas que aún no lo hubieran decidido los hicieran esa noche.

El 19 de octubre, cuarta jornada de huelga, una concentración de docentes obligó a Ayuso a retrasar su salida del Palacio de Santoña y terminó con cargas policiales. Ese mismo día, la Comunidad canceló un acto de Zarzalejo en el IFP Antonio Palacios de Vallecas después de que unas 300 personas se concentraran a las puertas, entre ellas miembros del comité mixto. «Están persiguiendo a mi consejera de Educación», denunció entonces la presidenta.

El Gobierno regional ha calificado la huelga de «electoralista» y «política» desde su primer día, y Ayuso ha acusado a la izquierda de llenar las calles de huelgas y manifestaciones porque no acepta que va a perder el 29N. El comité mantiene que su mandato surge de la asamblea del 24 de junio, en la que fue refrendado con 282 votos a favor.