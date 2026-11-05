Ayuso retrata a CCOO y UGT: «Una banda que no quiere trabajar y vive del sufrimiento de la gente que paga sus impuestos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra CCOO y UGT, a los que ha definido como «una banda de gente que no quiere trabajar y que vive del sufrimiento de la gente que paga sus impuestos». La dirigente regional ha tildado además la huelga general del 11N de «corrupción mafiosa» a manos de unos sindicatos que la izquierda «unta con dinero público».

Así lo ha expresado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. «Me parece que la huelga es corrupción mafiosa a manos de los sindicatos que ustedes untan con dinero público», ha lanzado la presidenta.

Ayuso ha cifrado en 569 millones de euros el dinero que ha ido «a tocateja a la mafia sindical de Comisiones Obreras, UGT y el resto de partidos políticos afiliados a ustedes, sindicatos políticos». «Son los que quieren ahora retorcer una huelga mafiosa yendo contra el sentido común y contra los intereses de todos los españoles», ha reprochado.

«318 millonazos a la UGT; ya pueden hacer unas pancartas así de grandes que un día son para Hamás, luego las enrollan de nuevo para la educación pública, las desenrollan y me las ponen en la Consejería de Sanidad… Si ya les conocemos todos los madrileños», ha proseguido.

‼️ Ayuso estalla contra la «mafia sindical»: «Es una banda de gente que no quiere trabajar y que vive del sufrimiento de la gente que paga sus impuestos». https://t.co/tvbz0PeZOO https://t.co/MaUhfMUxtl — okdiario.com (@okdiario) November 5, 2026

Bergerot, por su parte, ha defendido que si en 2026 existen la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas y el salario mínimo, es gracias a quienes hicieron huelgas a lo largo de la historia. «Con esta huelga de trabajadores y de inquilinos vamos a topar los precios del alquiler y vamos a conquistar derechos para las futuras generaciones», ha planteado.

CCOO y UGT convocaron el paro para el 11 de noviembre, dos días antes del arranque de la campaña de las elecciones generales del 29N. Se trata de la primera huelga general con respaldo de los sindicatos mayoritarios desde 2012, y ambas centrales han rechazado desconvocarla pese a la petición de Alberto Núñez Feijóo tras el accidente ferroviario de Urda.

La presidenta madrileña ha censurado que los «caraduras de los sindicatos» hayan pasado ocho años sin convocar huelgas pese a haber «tenido 1.500 incidencias en Cercanías Madrid», con las que, a su juicio, se negaba «el derecho de los trabajadores a ir a ganarse su sueldo».

«Los sueldos estancados, el poder adquisitivo de las familias españolas hundido, el precio de la vivienda y el precio de la vida por arriba, inasumible… Con una presión fiscal que es una planta carnívora de todas aquellas personas que trabajan y que cotizan», ha enumerado Ayuso, que considera que en estos ocho años se ha promovido un «país de mileuristas y agraviados que pierde talento y pierde a los jóvenes».

La dirigente regional ha acusado a la izquierda de «repartir la misma miseria y la misma pobreza allá donde gobiernan». «Ustedes siguen de la mano de la mafia sindical que les paga con el dinero público para luego venir con sus pancartas bochornosas. Son ustedes los que se van a ir a la calle como todos los demás», ha rematado.