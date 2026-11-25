Iberdrola impulsa ocho proyectos para avanzar en la igualdad a través del deporte
Iberdrola ha celebrado la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera en su Campus de Innovación y Formación, en San Agustín del Guadalix (Madrid). Esta iniciativa pionera amplía su alcance año tras año para impulsar el deporte femenino y apoyar proyectos que eliminan barreras, promueven la igualdad y abren nuevas oportunidades para mujeres y niñas.
Con más de 6.100 proyectos presentados desde su primera convocatoria en 2020, los Premios Iberdrola Supera se han consolidado como una de las grandes citas del deporte femenino en España. Este año cada una de las ocho categorías está dotada con 50.000 euros, lo que eleva a 400.000 euros el apoyo destinado a hacer realidad las iniciativas ganadoras.
En esta ocasión se incorporan dos nuevas modalidades, Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas, que se suman a las dedicadas al deporte base, la competición, la inclusión, la acción social, la difusión y el medio rural. Con ellas, los ocho premios abarcan desde el acceso de niñas y jóvenes al deporte hasta el apoyo a que las mujeres puedan seguir practicándolo y compitiendo en todas las edades.
El presidente y el CEO de Iberdrola España, José Sáinz Armada y Mario Ruiz-Tagle, respectivamente, han entregado dos de los galardones, en un acto presentado por los periodistas Roberto Leal y Elena S. Sánchez. A la ceremonia han asistido más de 20 Embajadoras Iberdrola, entre ellas Ana Peleteiro, Teresa Perales, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Belén Toimil, Desirée Vila, Inés Bergua, Lucía Martín-Portugués, Mavi García y Teresa Portela. También han participado, como miembros del jurado de honor, las deportistas de élite Lydia Valentín, Ona Carbonell y Sandra Sánchez y los comunicadores Manu Carreño, Susanna Griso y Paloma del Río.
Los 8 proyectos
Los ocho proyectos en esta edición son:
- Supera Difusión: Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad. Física y del Deporte de España (ANECAFYDE). Producirá un documental para concienciar sobre las causas que llevan a adolescentes y mujeres jóvenes a abandonar la práctica deportiva.
- Supera Competición: Club Halterofilia Alzira (Valencia). Acondicionará y ampliará sus instalaciones para reforzar la seguridad y las condiciones de entrenamiento de sus deportistas.
- Supera Base: Club Deportivo y de Acción Social The Brotherhood (Murcia). Permitirá crear el primer skatepark cubierto de la Región de Murcia.
- Supera Veteranas: Club Remo Puebla (Galicia). Adquirirá una nueva trainera para dar continuidad a su equipo de mujeres de entre 40 y 60 años.
- Supera Inclusión: Club Deportivo Uninsu (Canarias). Destinará el premio a adquirir nuevas sillas de competición para su equipo de hockey en silla de ruedas.
- Supera Social: PGR ONG (Madrid). Por su proyecto Deporte y Valores Cañada Real, que combina fútbol, rugby y atletismo con acompañamiento socioeducativo.
- Supera Impulso Rural: Club Piragüismo Río Jerte (Extremadura). Podrá ampliar sus actividades con una escuela permanente de piragüismo en Malpartida de Plasencia.
- Supera Salud y Bienestar: Asociación Deportiva Amazona (Murcia). Emplea el tiro con arco como herramienta para mejorar la salud física, emocional y social de mujeres con cáncer de mama.
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