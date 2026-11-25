Iberdrola ha celebrado la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera en su Campus de Innovación y Formación, en San Agustín del Guadalix (Madrid). Esta iniciativa pionera amplía su alcance año tras año para impulsar el deporte femenino y apoyar proyectos que eliminan barreras, promueven la igualdad y abren nuevas oportunidades para mujeres y niñas.

Con más de 6.100 proyectos presentados desde su primera convocatoria en 2020, los Premios Iberdrola Supera se han consolidado como una de las grandes citas del deporte femenino en España. Este año cada una de las ocho categorías está dotada con 50.000 euros, lo que eleva a 400.000 euros el apoyo destinado a hacer realidad las iniciativas ganadoras.

En esta ocasión se incorporan dos nuevas modalidades, Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas, que se suman a las dedicadas al deporte base, la competición, la inclusión, la acción social, la difusión y el medio rural. Con ellas, los ocho premios abarcan desde el acceso de niñas y jóvenes al deporte hasta el apoyo a que las mujeres puedan seguir practicándolo y compitiendo en todas las edades.

El presidente y el CEO de Iberdrola España, José Sáinz Armada y Mario Ruiz-Tagle, respectivamente, han entregado dos de los galardones, en un acto presentado por los periodistas Roberto Leal y Elena S. Sánchez. A la ceremonia han asistido más de 20 Embajadoras Iberdrola, entre ellas Ana Peleteiro, Teresa Perales, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Belén Toimil, Desirée Vila, Inés Bergua, Lucía Martín-Portugués, Mavi García y Teresa Portela. También han participado, como miembros del jurado de honor, las deportistas de élite Lydia Valentín, Ona Carbonell y Sandra Sánchez y los comunicadores Manu Carreño, Susanna Griso y Paloma del Río.

Los 8 proyectos

Los ocho proyectos en esta edición son: