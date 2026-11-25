Los conductores españoles reciben un respiro después de varias semanas marcadas por el encarecimiento de los carburantes. El precio de la gasolina y el diésel ha experimentado una importante bajada durante noviembre, una evolución que vuelve a aliviar el bolsillo de quienes utilizan el coche a diario. Los últimos registros disponibles reflejan que ambos combustibles continúan abaratándose y acumulan descensos durante las últimas jornadas. Por ello, quienes tengan previsto llenar el depósito pueden encontrar ahora precios más favorables que a principios de mes.

La gasolina y el diésel siguen bajando en noviembre

El precio medio de la gasolina sin plomo 95 se situó el 24 de noviembre en 1,529 euros por litro, mientras que el diésel alcanzó los 1,764 euros. Son cifras calculadas a partir de los datos comunicados por las estaciones de servicio al Ministerio para la Transición Ecológica.

La evolución de las últimas dos semanas muestra claramente el descenso. El 11 de noviembre, la gasolina costaba de media 1,648 euros por litro, frente a los 1,529 euros del último registro. En el caso del gasóleo, pasó de 1,851 a 1,764 euros. Esto supone una reducción de casi 12 céntimos por litro en la gasolina y de casi nueve céntimos en el diésel.

La tendencia también aparece en los informes semanales. Según los datos del Boletín Petrolero de la Comisión Europea publicados el 19 de noviembre, la gasolina 95 había bajado un 6,1% en una semana, mientras que el gasóleo había retrocedido un 3,2%.

Cuánto cuesta llenar el depósito ahora

La bajada se nota especialmente cuando llega el momento de pasar por caja. Para un depósito de 50 litros, repostar gasolina 95 supone actualmente unos 76,45 euros, mientras que llenar uno de diésel cuesta aproximadamente 88,20 euros.

Si se comparan estos importes con los precios medios registrados el 11 de noviembre, el ahorro alcanza casi seis euros en gasolina y más de cuatro euros en gasóleo. La cantidad final dependerá, no obstante, de la capacidad del depósito y de la estación de servicio elegida.

Las medidas fiscales también influyen en el precio

Parte de este abaratamiento está relacionado con las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el coste de los carburantes. El Real Decreto-ley 25/2026 establece una reducción temporal de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro durante octubre, 13 durante noviembre y seis durante diciembre, respecto a los tipos anteriores a las medidas extraordinarias.

La norma contempla, además, una cláusula de salvaguarda vinculada a la evolución de los precios. Por tanto, la evolución del coste del petróleo y las decisiones fiscales serán determinantes para saber si los conductores podrán seguir beneficiándose de estos descensos durante las próximas semanas.