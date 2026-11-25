Dani Martín atraviesa un complicado momento personal. El pasado 23 de octubre, a tan solo unas horas de subirse al escenario del Palau Sant Jordi, en Barcelona, el cantante se vio obligado a cancelar el espectáculo por «una situación familiar de extrema gravedad». Más tarde, el artista reaparecía para comunicar el fallecimiento de su padre, Manolo, publicando unas escuetas palabras en las que dejaba más que claro que estaba roto de dolor. Ha pasado un mes desde entonces y, ahora, el intérprete ha querido compartir con sus seguidores una canción que ha escrito en honor a su progenitor, acompañada de unas palabras y una fotografía que ha emocionado a su gran elenco de seguidores de Instagram.

«Me salió esto para ti, Papá. Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que estoy aprendiendo muchas cosas sin ti. Y estoy bastante enfadado. Te echo de menos y te quiero. Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y comunicarme a través de la música», escribía.

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‘Papá’, la nueva canción de Dani Martín

En el post, Dani Martín ha querido poner de fondo la canción que ha escrito y que ha querido dedicar a su padre, mandándole un mensaje a través de unas emotivas estrofas que han dejado consternados a propios y extraños.

Ya no está, ya se fue

Ya no se oye a Camarón.

Agarrado de mi mano, como el agua se marchó

Cuánto voy a echar de menos,

mi guerrero luchador,

que me dio la vida entera y de pequeño me cuidó

Qué humildad, qué señor

Del Atleti, el campeón

Se han ido dos,

seguimos fuertes.

Aguantando el chaparrón

Yo me sentí un bebé precioso

que mimaste con amor

Siempre con besos al dormirme

Ya no está, ya no se oye a Camarón

Ha dejado de latir

Agarrados de la mano, te marchaste sin sufrir

Solo me queda una flor

qué cuidar en mi jardín

Dale besos a mi hermana

Y no te olvides de mí

Me has dejado mucha paz.

Fue precioso nuestro adiós

Se ha quedado otro agujero

que jamás se ocupará

Gracias por amar tan fuerte

con tu forma de amar

Fuiste un hombre tan bonito

Vuela alto, capitán

Ya no está, ya no se oye a Camarón

Ha dejado de latir

Agarrados de la mano te marchaste sin sufrir

Solo me queda una flor

que cuidar en mi jardín

Dale besos a mi hermana

Y no te olvides de mí

Ya no está, ya se fue

ya no se oye a Camarón.

Ha dejado de latir

Como el agua se marchó

Solo me queda una flor

que cuidar en mi jardín

Dale besos a mi hermana

Y no te olvides de mí

Las reacciones no se han hecho esperar, y ya han sido muchos los que han querido deshacerse en halagos hacia esta nueva canción de Dani Martín, llamada Papá. «Es un tema precioso, he llorado y todo», «Mucho ánimo», «Qué dolor dejan quienes nos dejan», «Qué bonito leer comentarios llenos de amor», «Te queremos muchísimo, Dani. Ellos te cuidan», «Llorando a lágrima viva», «Comparto tu dolor, este año he perdido a mi padre también», «Jamás podrá olvidarse de ti», escribían algunos de ellos.