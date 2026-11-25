Dani Martín escribe una desgarradora canción a su padre, un mes después de su muerte: «Dale besos a mi hermana»
Dani Martín, roto de dolor por la muerte de su padre: «Vuela alto capitán»
Dani Martín cancela sus dos conciertos de Barcelona a pocas horas de su celebración: «Es una situación familiar de extrema gravedad»
Dani Martín atraviesa un complicado momento personal. El pasado 23 de octubre, a tan solo unas horas de subirse al escenario del Palau Sant Jordi, en Barcelona, el cantante se vio obligado a cancelar el espectáculo por «una situación familiar de extrema gravedad». Más tarde, el artista reaparecía para comunicar el fallecimiento de su padre, Manolo, publicando unas escuetas palabras en las que dejaba más que claro que estaba roto de dolor. Ha pasado un mes desde entonces y, ahora, el intérprete ha querido compartir con sus seguidores una canción que ha escrito en honor a su progenitor, acompañada de unas palabras y una fotografía que ha emocionado a su gran elenco de seguidores de Instagram.
«Me salió esto para ti, Papá. Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que estoy aprendiendo muchas cosas sin ti. Y estoy bastante enfadado. Te echo de menos y te quiero. Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y comunicarme a través de la música», escribía.
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‘Papá’, la nueva canción de Dani Martín
En el post, Dani Martín ha querido poner de fondo la canción que ha escrito y que ha querido dedicar a su padre, mandándole un mensaje a través de unas emotivas estrofas que han dejado consternados a propios y extraños.
Ya no está, ya se fue
Ya no se oye a Camarón.
Agarrado de mi mano, como el agua se marchó
Cuánto voy a echar de menos,
mi guerrero luchador,
que me dio la vida entera y de pequeño me cuidó
Qué humildad, qué señor
Del Atleti, el campeón
Se han ido dos,
seguimos fuertes.
Aguantando el chaparrón
Yo me sentí un bebé precioso
que mimaste con amor
Siempre con besos al dormirme
Ya no está, ya no se oye a Camarón
Ha dejado de latir
Agarrados de la mano, te marchaste sin sufrir
Solo me queda una flor
qué cuidar en mi jardín
Dale besos a mi hermana
Y no te olvides de mí
Me has dejado mucha paz.
Fue precioso nuestro adiós
Se ha quedado otro agujero
que jamás se ocupará
Gracias por amar tan fuerte
con tu forma de amar
Fuiste un hombre tan bonito
Vuela alto, capitán
Ya no está, ya no se oye a Camarón
Ha dejado de latir
Agarrados de la mano te marchaste sin sufrir
Solo me queda una flor
que cuidar en mi jardín
Dale besos a mi hermana
Y no te olvides de mí
Ya no está, ya se fue
ya no se oye a Camarón.
Ha dejado de latir
Como el agua se marchó
Solo me queda una flor
que cuidar en mi jardín
Dale besos a mi hermana
Y no te olvides de mí
Las reacciones no se han hecho esperar, y ya han sido muchos los que han querido deshacerse en halagos hacia esta nueva canción de Dani Martín, llamada Papá. «Es un tema precioso, he llorado y todo», «Mucho ánimo», «Qué dolor dejan quienes nos dejan», «Qué bonito leer comentarios llenos de amor», «Te queremos muchísimo, Dani. Ellos te cuidan», «Llorando a lágrima viva», «Comparto tu dolor, este año he perdido a mi padre también», «Jamás podrá olvidarse de ti», escribían algunos de ellos.