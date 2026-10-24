Dani Martín, roto de dolor por la muerte de su padre: «Vuela alto capitán»

Dani Martín atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El cantante anunciaba hace unas horas la cancelación de sus dos últimos conciertos en Barcelona por una «situación familiar de extrema gravedad», tal y como comunicó a través de sus redes sociales. Ahora se ha conocido el motivo que le obligó a interrumpir sus compromisos profesionales y regresar de urgencia a Madrid: ha muerto su padre, Manolo Martín.

El artista ha compartido una publicación en Instagram para despedirse de una de las personas más importantes de su vida. Una despedida en la que también ha explicado por qué no pudo subirse al escenario en las dos últimas citas de su gira en la Ciudad Condal. «Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba», ha comenzado escribiendo el vocalista, que ha relatado cómo tuvo que abandonar Barcelona para acompañar a su padre durante sus últimas horas.

«De manera urgente y sin avisar, tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas, fue de lo más sanador», ha compartido. Unas palabras con las que Dani Martín ha explicado una decisión que, hasta ahora, había quedado envuelta en la incertidumbre y que le llevó a priorizar el tiempo junto a su familia.

Dani Martín se disculpa con sus fans tras cancelar sus conciertos en Barcelona

Además de despedirse de su padre, el cantante ha querido dirigirse a todos aquellos seguidores que tenían previsto acudir a los conciertos que finalmente no pudieron celebrarse. «Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero a veces la vida manda», ha señalado en su publicación. También ha agradecido el respeto que, según sus palabras, siempre han mostrado hacia él y su familia en un momento tan delicado.

El mensaje termina con una breve despedida dirigida a su progenitor, cargada de significado: «Vuela alto, capitán». Para acompañar estas palabras, el artista ha elegido la canción Capitán, incluida en su álbum Lo que me dé la gana, un detalle con el que ha puesto música a este último adiós.

La muerte de Manolo llega en un momento especialmente significativo para la carrera del cantante. Los dos conciertos cancelados en Barcelona eran los que debían poner el broche final a su gira 25 P*t*s Años, con la que Dani Martín ha celebrado su trayectoria musical. Sin embargo, en esta ocasión, el escenario ha tenido que esperar. El artista ha querido estar junto a su padre en sus últimos momentos y despedirse de él con la mano entrelazada con la suya.