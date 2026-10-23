Dani Martín cancela sus dos conciertos de Barcelona a pocas horas de su celebración: «Es una situación familiar de extrema gravedad»

El cantante Dani Martín tenía previsto poner punto y final a su gira 25 putos años este fin de semana en Barcelona. Sin embargo, el artista ha tenido que cancelar los dos conciertos que tenía programados en el Palau Sant Jordi debido a «una situación familiar de extrema gravedad». Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales, en un mensaje que ha despertado la preocupación de sus seguidores y en el que no ha ofrecido más detalles sobre lo sucedido.

Durante esta gira, el madrileño ha recuperado algunos de los temas que han marcado su trayectoria musical, tanto en su etapa al frente de El Canto del Loco como en su carrera en solitario. Por eso, eran muchos los fans que contaban las horas para disfrutar de sus actuaciones en la Ciudad Condal. Ahora, tendrán que esperar a que se anuncien las nuevas fechas para volver a verlo sobre el escenario. El comunicado comienza con una explicación que ha generado numerosas reacciones: «Por motivo de una situación familiar de extrema gravedad, Dani Martín no va a poder llevar a cabo los conciertos previstos para hoy y mañana en Barcelona». Unas palabras que han llevado a muchos seguidores a trasladarle su apoyo en un momento del que, por ahora, se desconocen más detalles.

Entre los comentarios publicados en redes sociales se encuentran mensajes de ánimo como «Toda la fuerza para ti y tu familia, Dani» o «Hay más días para los shows». También ha habido usuarios que han lamentado que la cancelación se haya anunciado a escasas horas de los conciertos, aunque la mayoría de las reacciones recogidas en el mensaje han estado marcadas por el cariño hacia el cantante.

Hace unos meses, Dani Martín habló de uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su hermana Miriam en 2009. El artista recordó cómo se enteró de su fallecimiento después de recibir 57 llamadas perdidas de su madre. Miriam murió de manera repentina a los 35 años a causa de un infarto cerebral, cuando el cantante tenía 33. Su pérdida supuso un duro golpe para toda la familia, especialmente para sus padres, Carmen y Manolo. No obstante, no se ha establecido ninguna relación entre aquel episodio y la situación familiar que ha motivado la cancelación actual. El comunicado concluye con una explicación sobre los próximos pasos: «En las próximas fechas podremos comunicar la reprogramación de estos conciertos. Pedimos disculpas por todas las molestias que la situación pueda causar. Muchas gracias».

Por el momento, los seguidores de Dani Martín tendrán que esperar para conocer cuándo se celebrarán finalmente las actuaciones. El cantante, que hace unas semanas compartió escenario con Shakira durante su residencia en Madrid, no ha ofrecido más información sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el mensaje de apoyo de sus fans continúa presente en las redes sociales.