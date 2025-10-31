Dani Martín confiesa en ‘El Hormiguero’ la impactante historia que vivió en mitad de la selva

Tras las visitas de Laura Pausini, Leo Harlem, Arturo Valls y Christopher Lloyd, El Hormiguero ha cerrado su semana de celebración del programa 3.000 con la entrevista a Dani Martín. El cantante tiene todo vendido de su gira 25 p*tos años, que comenzará este mes de noviembre con diez conciertos seguidos en Madrid y que en 2026 girará por el resto de España. Aunque el propósito de la noche era hablar de Veinticinco, su nueva canción, que ha estrenado en exclusiva con Pablo Motos horas antes de que se pudiera escuchar en plataformas digitales.

Además de hablar de cómo se siente tras llenar durante varios días seguidos el Movistar Arena de Madrid, el madrileño ha querido contar ante las cámaras lo que le ocurrió durante la grabación de su documental, que grabó entre Argentina, Paraguay y Brasil en la selva. «Mis amigos del fútbol siempre me han dicho que no tendría narices de contar esto en El Hormiguero. Pero voy a contarlo, voy a ser breve», así avisaba de que tenía una gran anécdota por contar. «Andábamos como siete horas diarias y llegábamos a una cabaña de la selva de verdad, no la turística. Íbamos mucha gente del equipo y yo me estaba haciendo número dos, el uno es mear», así quería dejar claro que tenía que hacer sus necesidades después de un largo día, por lo que acudió al pequeño baño que tenían.

«Cuando llegamos, había una especie de Excel donde ponía que me tocaba dormir con el director del documental», pero él tenía sus propias urgencias antes de preocuparse por eso. «Me siento, hago lo que todos los seres humanos hacemos, hasta Kate Moss y toda esa gente tan guapa. Me doy la vuelta, le doy a la cisterna y no hay agua, abro y no se llena la cisterna», un problema que en mitad de la selva no se podía solucionar de forma rápida, por lo que decidió tirar de imaginación.

Su director también tenía urgencia por entrar al baño, por eso tomó una rápida decisión: «Cogí papel higiénico, veo una ventana abierto, agarro el asunto, me levanto y lo tiro hacia la ventana… pero era una mosquitera», recordó ante las risas de todos en el plató.

Como era de suponer, aquella jugada fue un desastre y acabó con el cantante de una manera que mejor no imaginarse. «Hizo un efecto boomerang, supongo que por el karma. Se vino contra mi cara y todo el baño genial», decía Dani Martín entre risas.

Por si no fuera suficiente, el artista tuvo que explicar lo que estaba pasando y sin poder mantenerlo en secreto ante el equipo de la grabación. «Nahuel, he cagado, he ido a tirar de la cadena y no te voy a contar más. Me tengo que duchar, búscate otro baño», así tuvo que explicar la situación. «Sí señor, bravo, maravilloso», así celebró Pablo Motos el final de esta historia tan escatológica que han podido ‘disfrutar’ los espectadores de El Hormiguero.