Cómo ver a Dani Martín en concierto: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas de su gira

Ha llegado el momento. Dani Martín vuelve a los escenarios y lo hará, muy pronto, para llevar a cabo su Gira 25 P*t*s Años. Un reencuentro con sus fans donde entonará las canciones que han marcado su trayectoria artística a lo largo de los últimos años. Y es que, indiscutiblemente, el madrileño se ha convertido en una de las voces más sonadas y queridas de la industria musical española. Una aventura que comenzó a labrar desde muy joven y que le llevó a formar parte de una de las bandas más icónicas de nuestro país: El Canto del Loco. Una travesía repleta de éxitos que siguen creciendo.

El último proyecto discográfico de Dani Martín fue lanzado el pasado noviembre del 2024. Un disco que bautizó bajo el título de El último día de nuestras vidas y con el que presentó un total de 10 canciones nuevas. Una serie de temas que no van a faltar en el setlist de su gira por España y donde sacará el Dani más cañero, pero también el más crítico, nostálgico y pop. Una montaña rusa de emociones, que prometen hacer de esta gira una de las más exitosas del próximo año.

Fechas y ciudades de ‘Gira 25 P*t*s Años’

Dani Martín tiene por delante un tour bastante largo. Tal y como se ha comunicado de manera oficial, el madrileño arrancará la gira el próximo 14 de noviembre en la capital española. Una puesta en escena que tendrá lugar en diez ocasiones, pues Madrid ha sido la ciudad con mayor demanda. Pero, no es la única.

El intérprete de Cero parará su recorrido el 20 de diciembre en su tierra natal, pero continuará en abril. De esta manera, recorrerá la geografía española al ritmo de su música para reencontrarse con su querido público. Realizamos un breve repaso por las fechas y las ciudades que dan forma a la Gira 25 P*t*s Años.

14 Nov 2025 – Madrid (décima y última fecha)

– Madrid (décima y última fecha) 15 Nov 2025 – Madrid (novena fecha)

– Madrid (novena fecha) 21 Nov 2025 – Madrid (octava fecha)

– Madrid (octava fecha) 22 Nov 2025 – Madrid (séptima fecha)

– Madrid (séptima fecha) 28 Nov 2025 – Madrid (sexta fecha)

– Madrid (sexta fecha) 29 Nov 2025 – Madrid (quinta fecha)

– Madrid (quinta fecha) 12 Dic 2025 – Madrid (cuarta fecha)

– Madrid (cuarta fecha) 13 Dic 2025 – Madrid (tercera fecha)

– Madrid (tercera fecha) 19 Dic 2025 – Madrid (segunda fecha)

– Madrid (segunda fecha) 20 Dic 2025 – Madrid

– Madrid 18 Abr 2026 – Pamplona

– Pamplona 25 Abr 2026 – Barcelona

– Barcelona 8 May 2026 – Valencia (segunda fecha)

– Valencia (segunda fecha) 9 May 2026 – Valencia

– Valencia 15 May 2026 – A Coruña (segunda fecha)

– A Coruña (segunda fecha) 16 May 2026 – A Coruña

– A Coruña 22 May 2026 – Zaragoza (segunda fecha)

– Zaragoza (segunda fecha) 23 May 2026 – Zaragoza

– Zaragoza 30 May 2026 – Palma de Mallorca

– Palma de Mallorca 5 Jun 2026 – Toledo

– Toledo 6 Jun 2026 – Valladolid

– Valladolid 12 Jun 2026 – Sevilla

– Sevilla 13 Jun 2026 – Fuengirola

– Fuengirola 20 Jun 2026 – Córdoba

– Córdoba 27 Jun 2026 – Alicante

– Alicante 4 Jul 2026 – Las Palmas de Gran Canaria (Granca Live Fest)

– Las Palmas de Gran Canaria (Granca Live Fest) 24 Jul 2026 – Santander

– Santander 25 Jul 2026 – Gijón

– Gijón 14 Ago 2026 – El Puerto de Santa María (Cádiz)

– El Puerto de Santa María (Cádiz) 5 Sep 2026 – Granada

– Granada 12 Sep 2026 – Albacete

– Albacete 25 Sep 2026 – Murcia (segunda fecha)

– Murcia (segunda fecha) 26 Sep 2026 – Murcia

– Murcia 3 Oct 2026 – Bilbao

– Bilbao 10 Oct 2026 – Valencia (tercera fecha)

– Valencia (tercera fecha) 24 Oct 2026 – Barcelona (segunda fecha)

¿Cómo comprar las entradas para ver a Dani Martín en directo?

Las entradas para poder ver a Dani Martín en directo ya están a la venta. Tal y como se puede ver desde la página web oficial del artista, el madrileño tiene por delante una gira repleta de conciertos. La prueba que demuestra lo mucho que el público le echaba de menos. Pero, ¿qué hay que hacer para adquirirlas?

Aconsejamos acceder a la página de www.danimartin.com.es/conciertos/ y seleccionar la fecha deseada. De esta manera, se redirige automáticamente hasta la web de compra oficial. Pues, varía dependiendo de la ciudad. Y es que, en la mayoría de los casos, es posible comprarlas a través de El Corte Inglés. Pero, en casos como el de Gran Canaria, hay que comprarlas desde la web del Granca Live Fest.