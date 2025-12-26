Así es El Cubo: el centro de investigación para acabar con el cigarrillo

Inaugurado en 2009, el centro de I+D de Philip Morris International (PMI), conocido como El Cubo, constituye el núcleo de la investigación científica de la compañía y refleja su compromiso con un futuro libre de humo. Ubicado a orillas del lago Neuchâtel, el Cubo está dedicado íntegramente al estudio, prueba y evaluación científica de productos libres de humo.

Durante más de quince años, el Cubo se ha consolidado como un centro pionero donde más de 1.400 científicos e ingenieros de distintas especialidades trabajan para desarrollar alternativas libres de humo y evaluar científicamente sus perfiles de riesgo. Además, trabajan con una amplia red de socios científicos en más de 30 lugares de todo el mundo y, como consecuencia de los avances en I+D y las innovaciones relacionadas, a finales de 2024 ya habían registrado 4.250 patentes de las tecnologías libres de humo.

¿Qué son los productos libres de humo?

Son aquellos productos menos dañinos que el cigarrillo que proporcionan nicotina sin quemar tabaco y que están dirigidos a fumadores que no dejan el hábito. Encender un cigarrillo produce un humo que contiene más de 6.000 sustancias químicas, de las cuales alrededor de 100 son catalogadas como dañinas o potencialmente dañinas por las autoridades sanitarias. Por ello, la innovación de PMI se centra en desarrollar productos que eliminen la combustión y, por tanto, el humo.

Aunque la mejor decisión que cualquier fumador puede tomar es dejar por completo de consumir tabaco y nicotina, o no haber empezado nunca, la ciencia demuestra que cambiar totalmente a las alternativas sin humo es mejor que seguir fumando. Es importante recordar que estas alternativas no son inocuas y contienen nicotina, que es adictiva.

Investigación y diálogo científico

En el Cubo, la prioridad es la investigación rigurosa y el desarrollo de productos innovadores, respaldados por laboratorios de última generación. Entre las actividades más destacadas se encuentra el análisis de la calidad del aire interior, que compara los compuestos emitidos por los productos libres de humo frente al humo del cigarrillo. También dispone de un laboratorio especializado en la recolección de aerosoles en diferentes condiciones climáticas, además de estudios de toxicología, y química de aerosoles.

Su programa de evaluación científica abarca desde el desarrollo inicial de los productos hasta su seguimiento una vez en el mercado. Desde 2008, la compañía ha publicado los resultados clave de su investigación en más de 541 estudios, disponibles en su biblioteca online, precisamente para favorecer un diálogo y debate real en torno a las alternativas y las evidencias que las sustentan.

Una misión clara: avanzar hacia un futuro sin humo

Philip Morris International ha invertido más de 14.000 millones de euros en el I+D de productos sin humo y, actualmente, estos productos están ya presentes en 100 mercados y representan el 41% de los ingresos netos totales de la compañía. De cara a 2030, PMI aspira a ser una compañía mayoritariamente libre de humo y estar más cerca de acabar con el cigarrillo de toda la vida. En este contexto, el Cubo no solo es un centro de investigación e innovación tecnológica, sino también un símbolo de la evolución de la compañía.

