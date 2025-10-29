Quién es Christopher Lloyd y cuántos años tenía cuando grabó ‘Regreso al Futuro’

Christopher Lloyd es uno de los grandes actores que ha dado Hollywood en las últimas décadas, convirtiéndose en toda una leyenda gracias a sagas como las de Regreso al futuro, Star Trek y La familia Addams, aunque son sólo algunos de los grandes taquillazos en los que ha trabajado. Se trata de uno de los intérpretes con una carrera más larga y que mejor ha sabido elegir sus trabajos, acertando casi siempre en grandes éxitos. Esta es la historia del mítico Doc. que inventó el coche con el que era posible viajar al pasado.

Nació en el año 1938 en Connecticut, teniendo el mundo artístico en su vida gracias a su madre, que era cantante. El teatro se cruzó con él a los 14 años, aunque no fue hasta los 19 cuando comenzó a trabajar de forma profesional como actor, arrancando en obras y musicales de Broadway. Fue en la década de los años 70 cuando pudo debutar en el cine, que era su gran objetivo, teniendo un pequeño papel en Alguien voló sobre el nido del cuco, siendo el comienzo de una larga carrera a la que siguieron Soy o no soy, Las aventuras de Buckaroo Banzai a través de la octava dimensión y Star Trek III: En busca de Spock.

Pero fue en el año 1985 cuando su vida cambió completo, convirtiéndose en leyenda gracias a su papel de Doc., el alocado científico de Regreso al futuro. Junto a Michael J. Fox formaron una de las parejas más míticas del cine de los 80, protagonizando tres entregas de esta saga que vuelve a los cines para celebrar su 40º aniversario.

Por su imagen parecía que Christopher Lloyd llegó a ese papel siendo casi un anciano, pero la magia del cine hizo que pareciese mucho más mayor que los 46 años que tenía cuando se estrenó. En el rodaje sería incluso más joven. Robert Zemeckis volvió a confiar en él para ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, aunque seguro que muchos no le recuerdan, pero estuvo en otro de los grandes éxitos de la década.

El actor siguió manteniendo su buen ojo a la hora de elegir proyectos y en la década de los años 90 se convirtió en Fétido, el tío de la saga de los Addams. En ella participó en tres de sus entregas y, pese a su calva, sí es reconocido por los fans.

Este secundario de lujo de Hollywood no ha vuelto a protagonizar esos enormes taquillazos, pero puede presumir de no haber parado de trabajar hasta la actualidad, pese a que muchos puedan pensar que a mediados de los 90 su carrera se acabó. En su curriculum hay cerca de 100 créditos entre series y películas, aunque siempre con papeles cortos y secundarios, eso sí.

En 2025 vuelve, para alegría de los fans de Regreso al futuro, a España, donde estará presente en el reestreno en cines de la cinta para celebrar los 40 años de su estreno. En Madrid y Barcelona estará presente en encuentros con fans, que podrán charlar con él e incluso hacerse fotos, además de escuchar sus anécdotas de los rodajes.