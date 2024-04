Muere Joe Flaherty, actor de ‘Regreso al futuro’, a los 82 años

El pasado 1 de abril falleció el actor Joe Flaherty a sus 82 años. Fue un reconocido e importante actor del mundo de la comedia canadiense y fue uno de los miembros fundadores de Second City Television, una serie de humor conformada por actores como John Candy, Eugene Levy, Andrea Martin, Rick Moranis, Catherine O’Hara, Harold Ramis, Dave Thomas y Martin Short.

Y es que esta serie se emitió entre 1976 y 1984 con un total de 6 temporadas y 135 episodios en los que se pretendía parodiar a la televisión de la época. Fue con este proyecto con el que comenzó la carrera profesional del actor con papeles como Guy Caballero, Conde Floyd o Vic Arpeggio. Todos ellos fueron unos personajes bastante peculiares: el dirigente de la cadena que iba en una silla de ruedas que no necesitaba, un presentador de películas de terror y un detective.

We are saddened to learn of the recent passing of actor Joe Flaherty. Joe portrayed the Western Union Man in Back to the Future Part II. https://t.co/xp3LvXnIB6 pic.twitter.com/QLOzRX1dzY

Ha sido el portal Gold Derby quien ha anunciado la muerte del actor de El Regreso al Futuro II. Y es que también participó con papeles pequeños en proyectos como 1941, Club Paradise, Innerspace, ¿Quién es Harry Crumb? y Happy Gilmore. A demás, en nuestro país también es reconocido por su papel en Instituto McKingley (Freaks & Geeks). Interpretó a un veterano de la Guerra de Corea chapado a la antigua. La serie, a pesar de tener una única temporada, fue bastante reconocida.

La hija del actor, Gudrun, confirmó al medio Variety la muerte del actor a través de un comunicado: «Tras una breve enfermedad, nos dejó ayer, y desde entonces, he estado luchando por aceptar esta inmensa pérdida», comenzó diciendo. «Papá era un hombre extraordinario, conocido por su corazón sin límites y por una gran pasión por películas de los 40 y los 50. Sus aportaciones a la era dorada del cine no solo abarcan su vida profesional, también fueron una fuerte de inmensa fascinación para mi», contaba.

#SCTV was easily one of the greatest sketch comedies in the history of television with some of the most brilliant comic actors ever assembled in one show. Thank you #JoeFlaherty- your legacy of laughs will last from here to eternity. #RIP pic.twitter.com/xANitEQr3c

— Mark Hamill (@MarkHamill) April 2, 2024