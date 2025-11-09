Dani Martín confiesa qué ocurrió con El Canto del Loco tras la muerte de su hermana: «No lo entendió»

Dani Martín ha vuelto por todo lo alto. El artista madrileño ha permanecido un tiempo alejado del foco mediático, pero, ahora, vuelve más fuerte que nunca. Y es que, como avanzábamos hace unas semanas, el cantante llevará a cabo una nueva gira musical por toda España, donde recorrerá numerosas ciudades al ritmo de su música. Un reencuentro con sus fans cuyo tour ha bautizado bajo el nombre de Gira 25 P*t*s Años y en el que promete cantar las canciones que han marcado su etapa profesional como solista. Pero, no serán las únicas. Pues, como él sabe muy bien, El Canto del Loco también fue una etapa muy importante para muchos.

Recientemente, Dani Martín ha acudido al pódcast de Resonancia de Corazón. Un encuentro donde tuvo la oportunidad de hablar con José Ramón de la Morena. De esta manera, el madrileño hizo un repaso de su carrera, tanto de lo que fue como de lo que está por venir. Pero, entre tema y tema, también habló del momento en el que falleció su hermana. Y es que, como ya ha contado él en varias ocasiones, Miriam perdió la vida a los 35 años a causa de un infarto cerebral. Un trágico suceso que le marcó para siempre y que lo dejó a él y a toda su familia con el corazón roto.

La muerte de su hermana le afectó mucho, y no es para menos. Por ello, por aquel entonces, consciente de que no se encontraba bien a nivel emocional, un joven Dani Martín quiso tomarse un respiro de su vida sobre los escenarios. Sin embargo, a pesar de la situación que estaba viviendo, su mánager no le dio tregua. Una falta de incomprensión y de humanidad que el intérprete de Cero siempre recordará.

«Cuando murió mi hermana había una gira planeada de cien galas y yo dije que yo no podía hacer una gira así en el estado de ánimo en el que me encontraba», comenzó explicando el cantante. «Todos lo entendieron bien. Mi primo, Chema… El único que no lo entendió fue el mánager de El Canto del Loco, que era la única persona que, en ese momento, tenía el pensamiento puesto en otra cosa», ha revelado.

Unas declaraciones con las que Dani Martín ha sorprendido al contar uno de los mayores secretos de la que fue su banda. Y es que, no todo fue un camino de rosas. Sin embargo, dicen que de todo en la vida se aprende, y él ha querido dar fe de ello. «En el fondo se lo agradezco porque, con el tiempo, he aprendido a saber lo que quiero y lo que no quiero», confesó en el pódcast.

Dani Martín arranca su ‘Gira 25 P*t*s Años’

A pesar de todo, poco a poco y con mucho esfuerzo, Dani Martín logró hacerse un hueco en la industria musical como solista. Próximamente, el cantante se subirá al escenario del Movistar Arena para cantar junto a su público su repertorio de temas. Una puesta en escena que tiene diez fechas programadas, solamente en Madrid, y que comenzará el 14 de noviembre.