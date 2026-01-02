La pedida de mano que sorprendió a Toñi Moreno en plenas Campanadas de Canal Sur

No es ningún secreto que una de las noches más esperadas es la celebración de Nochevieja, en la que se despide un año para dar la bienvenida al siguiente. Como suele ser habitual en nuestro país, las principales cadenas de televisión ponen toda la carne en el asador para tratar de conseguir el liderazgo pero, sobre todo, superarse en audiencias respecto a la emisión del año anterior. Después de darse a conocer las audiencias de las Campanadas 2025, por fin hemos sabido quién ha logrado vencer en la última noche del año: Chenoa y Estopa (RTVE) han anotado una excepcional cuota de pantalla, obteniendo una amplia distancia con sus principales competidores, que eran Cristina Pedroche y Alberto Chicote (Atresmedia). A pesar de todo, esta no es la única anécdota que nos han dejado las Campanadas de este año. Una de ellas tiene estrecha relación con Toñi Moreno y Canal Sur.

Más allá de las cadenas nacionales, la gran mayoría de autonómicas despidieron el año con sus espectadores. En el caso de Andalucía, con Canal Sur, decidieron contar con Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa para dar la bienvenida al 2026. Lo hicieron en un lugar verdaderamente especial y mágico, como es Sierra Nevada, en Granada. Desde allí, poco después de dar la bienvenida a 2026, el realizador de las Campanadas en Canal Sur no tuvo reparos a la hora de captar, desde el balcón, uno de los momentos más sorprendentes y espectaculares de retransmisión. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a una pedida de mano en la nieve. Un romántico momento que, como era de esperar, dejó completamente sin palabras a los presentadores de las Campanadas en la cadena de televisión andaluza. Al fin y al cabo, se trataba de un instante que no esperaban presenciar en directo, ni mucho menos.

Una de las más sorprendidas por esta pedida de mano fue, sin lugar a dudas, Toñi Moreno. Todo comenzó cuando, en un momento dado de la retransmisión y tras comer las 12 uvas, la presentadora de Gente Maravillosa quiso dirigirse a los andaluces para hacerle saber lo que estaba ocurriendo en el lugar escogido para dar las Campanadas.

«Hay una pedida de mano en directo», empezó diciendo Toñi Moreno. Acto seguido, no dudó un solo segundo en añadir algo más: «Por favor, esto es lo más bonito que he visto en mi vida». Lejos de que todo quede ahí, Enrique Romero y Ana Hinestrosa también comentaron lo que estaba sucediendo.

«¡Qué emoción!», «Con amor» o, incluso, «¡Vivan los novios!» fueron algunos de los comentarios que los presentadores de las Campanadas de Canal Sur dijeron en directo. Fue entonces cuando Toñi Moreno aprovechó la ocasión para compartir muchos más detalles sobre esta pedida de mano en directo: «Con el dron, lo hemos pillado con el dron. (…) Por favor, ¡qué regalo!», exclamó, visiblemente emocionada.

Es más que evidente que este tipo de situaciones suelen hacer mucho más especial las retransmisiones en directo, y mucho más si se trata de un día tan señalado como son las Campanadas. Lo cierto es que esa imagen no habría podido ser captada sin el excepcional equipo de profesionales que hay tras esta retransmisión pero, sobre todo, sin la valentía de ese novio a la hora de pedir la mano a su pareja tras dar la bienvenida a 2026. ¡Enhorabuena!