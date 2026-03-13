‘Equipo de investigación’ descubre en su reportaje de hoy un fenómeno que preocupa a los padres

Equipo de investigación vuelve esta semana con un nuevo reportaje, aunque cambia por completo el enfoque de lo que se pudo ver hace siete días en el prime time de laSexta. Tras hablar de la violencia digital que sufren muchas mujeres en las redes, esta semana Gloria Serra y los suyos ponen el foco en un producto que está de plena actualidad y que los jóvenes consumen sin control. Detrás de lo que parece algo sin consecuencias, se esconde todo un negocio que mueve millones de euros tanto en el mundo del deporte como en la noche.

Las bebidas energéticas se han convertido en un producto de consumo masivo en España. Lo que comenzó como una bebida asociada al ocio nocturno y al deporte extremo es hoy un estimulante legal presente en aulas, gimnasios, botellones y redes sociales. El reportaje de esta noche se titula El precio del subidón, en el que los periodistas examinan cómo funciona esta industria: desde su estrategia de patrocinio deportivo y su presencia en grandes eventos, hasta el papel de los influencers en redes sociales y la guerra del precio en supermercados de barrio.

El reportaje muestra cómo algunas marcas han logrado expandirse gracias a una combinación de bajo coste, amplia distribución y fuerte visibilidad mediática. También analiza el atractivo de nuevos sabores y formatos dirigidos a públicos cada vez más jóvenes.

El programa recoge testimonios de adolescentes que consumen varias latas al día, universitarios que las asocian al rendimiento académico y jóvenes que las mezclan con alcohol durante el fin de semana. Médicos y especialistas en adicciones advierten de los efectos del abuso: desde alteraciones cardiovasculares hasta cuadros de ansiedad o pérdida de control. Según los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas, una parte significativa de los menores entre 14 y 18 años consume bebidas energéticas con regularidad y un porcentaje relevante las combina con alcohol.

Ante este escenario, varias comunidades autónomas han iniciado movimientos regulatorios para limitar su venta a menores, equiparándolas en algunos casos al alcohol. Equipo de investigación viajará hasta Galicia para comprobar cómo se aplica ya esa normativa y qué cambios ha introducido en los puntos de venta.

Famosos, influencers y deportistas, como pilotos de Fórmula 1, son los que ponen cara a este tipo de bebidas que pueden causar más de un problema a los menores, por eso el reportaje se centra en explicar si es o no una bebida apta para su consumo. Se podrá ver, como cada semana, a partir de las 22:30 h en laSexta.