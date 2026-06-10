Audiencias de ayer, martes 9 de junio: Iker Jiménez logra el dato que hace temblar a Broncano

El final de la temporada está siendo una fiesta continua para Iker Jiménez y su equipo, que han logrado que Horizonte (10.1%) se dispare en sus audiencias, especialmente desde la histórica imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La corrupción que está asolando al PSOE y la actualidad del país están haciendo que el programa de Cuatro esté logrando sus mejores datos desde que el pasado mes de febrero saltó al access prime time. Lo que comenzó siendo un experimento se ha convertido en la mayor alegría de Mediaset de los últimos tiempos, tanto que ya pelea de tú a tú con La Revuelta (10.3 %). En cambio, para David Broncano se le está haciendo cuesta arriba este final de año, viendo cómo sus audiencias se apagan cada día más y el segundo puesto de la franja, que hasta ahora tenía asegurado, ya corre peligro.

El dato con el que ya le tiemblan las piernas a Broncano

Después del récord del lunes con un 10.7 % de cuota, Horizonte se estabiliza este martes, pero con unos datos que le hacen quedarse a apenas dos décimas de Broncano en el dato general. Si ponemos la lupa, Iker Jiménez y Carmen Porter ganan en el horario de estricta coincidencia al humorista de La 1: 10.2 % y 1.186.000 espectadores vs. 10.1 % y 1.177.000 espectadores. Se trata de una victoria por la mínima, pero la tendencia al alza del programa de Cuatro hace pensar que en los próximos días se producirá el sorpasso y quién sabe si el mes de junio se cerrará con Horizonte como el segundo programa más visto de las noches en televisión.

Por su parte, El Hormiguero (12.6%) sigue a lo suyo y lidera en solitario en la franja del access prime time, aunque lo hace marcando de nuevo uno de sus datos más bajos de la temporada. No hay que olvidar que las próximas semanas serán complicadas para todos los programas por culpa de los partidos del Mundial, que darán a TVE y Dazn enormes audiencias.

First Dates (9.1 %) mejora más de un punto respecto al lunes, aunque con esos datos sólo puede ser cuarta opción de la franja. El intermedio (7.2 %) apenas mejora unas décimas en un día, lo justo para no ser superado por el partido de la selección femenina de fútbol, que se emitió en La 2 en el horario de Trivial Pursuit y Cifras y letras, que ayer no pudieron estar en su horario habitual.

Audiencias de los principales programas del ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’: 12.6 % y 1.462.000

‘La Revuelta’: 10.3 % y 1.172.000

‘Horizonte’: 10.1 % y 1.150.000

‘First dates’: 9.1 % y 1.046.000

‘El Intermedio’: 7.2 % y 825.000

Fútbol: Islandia-España 5.9 % y 639.000

‘Supervivientes’ se despide de Honduras liderando un martes más

Supervivientes (15.6 %) celebró su semifinal, dejando a un clasificado para su gran final —ya puedes votar por su favorito a la victoria en la encuesta de Happy FM—. El capítulo de ayer de En tierra lejana sigue dando muy buenos datos a Antena 3 (12.4 %), quedando en una cómoda segunda posición.

Código 10 (8.5 %) remata la gran noche del martes de Cuatro y firma una gran tercera posición. La parte baja es para Al cielo con ella (7.4 %), que sigue estancado en audiencias, mientras que Marc Giró se hunde hasta un 3.8 % en la noche de laSexta.

Audiencias de los principales programas del ‘prime time’: