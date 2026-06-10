La Feria del Libro de Madrid sigue avanzando y hoy miércoles 10 de junio lo hace en un contexto algo distinto al de días anteriores. Durante buena parte de la semana, la atención informativa en la capital y en toda España sigue centrada en la visita del Papa León XIV, que ha ocupado titulares y agenda. Sin embargo, desde ayer el Pontífice ya se encuentra en Barcelona, lo que devuelve a Madrid parte de su ritmo habitual de modo que si tienes pensado ir hoy a la feria a comprar libros, seguro que querrás saber quién firma.

Como ha hecho desde que se estrenara el pasado 29 de mayo, la Feria del Libro continúa su actividad con normalidad, pero es que además, entra ya en su recta final, si bien no hay que olvidar que esta edición de 2026 se despide el próximo domingo 14 de junio, por lo que cada jornada empieza a tener ese aire de últimos días que se nota tanto en el ambiente como en la afluencia de visitantes. De este modo, hoy 10 de junio vuelve a ser un día intenso en El Retiro, con decenas de autores firmando ejemplares en distintas casetas. Desde nombres más conocidos hasta escritores emergentes, la jornada ofrece un poco de todo para quien se acerque.

Quién firma hoy 10 de junio en la Feria del Libro de Madrid 2026

Entre todos los nombres previstos para este martes, hay algunos que destacan por trayectoria, popularidad o por el interés que despiertan entre los lectores. Uno de ellos, que ya hemos visto en días anteriores es el de Marcos Chicot que sigue siendo uno de los grandes reclamos. Autor de novelas como «El asesinato de Pitágoras» o «El asesinato de Platón», su narrativa histórica continúa sumando lectores, especialmente entre quienes buscan historias ambientadas en la Antigüedad con ritmo de thriller.

También destaca Ignatius Farray, que ha conseguido trasladar su particular estilo al mundo literario con títulos como «Vive como un mendigo, baila como un rey», un libro que mezcla humor, reflexión y experiencia personal. Como Chicot ya ha estado en días anteriores en la Feria y hoy repite firma. Otra autora que ya ha firmado estos días y que hoy vuelve es María Menéndez-Ponte, muy conocida por sus libros dirigidos a niños y jóvenes, con una trayectoria consolidada dentro de la literatura infantil. Y a estos se suma Emilio Urberuaga, figura clave en el ámbito de la ilustración, especialmente en libros infantiles, así como Ignasi Vidal, con una obra centrada en las relaciones humanas y el teatro contemporáneo.

Horarios y casetas de los autores más destacados

Marcos Chicot: 10:30 a 14:00, caseta 50 (Bloque 6)

10:30 a 14:00, caseta 50 (Bloque 6) Ignatius Farray: 17:00 a 18:30, caseta 356 (Bloque 22B)

17:00 a 18:30, caseta 356 (Bloque 22B) María Menéndez-Ponte : 17:00 a 19:00, caseta 88 (Bloque 15)

: 17:00 a 19:00, caseta 88 (Bloque 15) Emilio Urberuaga : 17:00 a 19:00, caseta 235 (Bloque 31A)

: 17:00 a 19:00, caseta 235 (Bloque 31A) Ignasi Vidal: 17:00 a 19:00, caseta 352 (Bloque 22B)

Otros escritores que también firman hoy en la Feria del Libro de Madrid

Además de los nombres más mediáticos, este 10 de junio reúne a un gran número de autores repartidos entre la mañana y la tarde. como estos que te enumeramos a continuación.

Juan Miguel Vaca : 10:30 a 14:00, caseta 352 (Bloque 22B)

: 10:30 a 14:00, caseta 352 (Bloque 22B) Javier García García : 10:30 a 14:00, caseta 352 (Bloque 22B)

: 10:30 a 14:00, caseta 352 (Bloque 22B) Manuel Montoya Vicente : 10:30 a 14:00, caseta 117 (Bloque 20)

: 10:30 a 14:00, caseta 117 (Bloque 20) Jesús Taboada : 10:30 a 14:00, caseta 117 (Bloque 20)

: 10:30 a 14:00, caseta 117 (Bloque 20) Ariadna Tuxell : 10:30 a 12:30, caseta 309 (Bloque 26B)

: 10:30 a 12:30, caseta 309 (Bloque 26B) Lourdes Álvarez : 10:30 a 14:00, caseta 104 (Bloque 18)

: 10:30 a 14:00, caseta 104 (Bloque 18) Cristina Martínez Segura : 10:30 a 13:30, caseta 54 (Bloque 7)

: 10:30 a 13:30, caseta 54 (Bloque 7) Adrián Abramo : 10:30 a 12:00, caseta 244 (Bloque 31A)

: 10:30 a 12:00, caseta 244 (Bloque 31A) Luis Livingstone : 10:30 a 12:00, caseta 186 (Bloque 26A)

: 10:30 a 12:00, caseta 186 (Bloque 26A) Alejandro Arzayus García : 10:30 a 14:00, caseta 194 (Bloque 27A)

: 10:30 a 14:00, caseta 194 (Bloque 27A) Juan Carlos Pastor : 10:30 a 11:30, caseta 121 (Bloque 20)

: 10:30 a 11:30, caseta 121 (Bloque 20) Plácido Díez Gansert : 10:30 a 14:00, caseta 288 (Bloque 28B)

: 10:30 a 14:00, caseta 288 (Bloque 28B) Vanessa Montalbán Navas : 10:30 a 14:00, caseta 288 (Bloque 28B)

: 10:30 a 14:00, caseta 288 (Bloque 28B) Ana Coto Fernández : 10:30 a 14:00, caseta 207 (Bloque 28A)

: 10:30 a 14:00, caseta 207 (Bloque 28A) José Francisco Ortega Castejón : 11:00 a 12:00, caseta 381 (Bloque 26C)

: 11:00 a 12:00, caseta 381 (Bloque 26C) Ana Alcalde : 11:00 a 13:30, caseta 43 (Bloque 5)

: 11:00 a 13:30, caseta 43 (Bloque 5) Elena Martínez Blanco : 11:00 a 14:00, caseta 47 (Bloque 6)

: 11:00 a 14:00, caseta 47 (Bloque 6) Esteban Díaz : 11:00 a 14:00, caseta 337 (Bloque 23B)

: 11:00 a 14:00, caseta 337 (Bloque 23B) Gonzalo Arjona : 11:00 a 14:00, caseta 282 (Bloque 28B)

: 11:00 a 14:00, caseta 282 (Bloque 28B) Chema Contreras : 11:00 a 14:00, caseta 282 (Bloque 28B)

: 11:00 a 14:00, caseta 282 (Bloque 28B) José Luis Casillas : 11:00 a 14:00, caseta 105 (Bloque 18)

: 11:00 a 14:00, caseta 105 (Bloque 18) Antonio González Romero : 11:30 a 12:30, caseta 121 (Bloque 20)

: 11:30 a 12:30, caseta 121 (Bloque 20) Fidel Gámez Rosa : 12:00 a 14:00, caseta 338 (Bloque 23B)

: 12:00 a 14:00, caseta 338 (Bloque 23B) Raquel Sánchez Ortiz : 12:00 a 14:00, caseta 88 (Bloque 15)

: 12:00 a 14:00, caseta 88 (Bloque 15) David Alexander : 12:00 a 14:00, caseta 124 (Bloque 21A)

: 12:00 a 14:00, caseta 124 (Bloque 21A) Lourdes Millán : 12:00 a 13:00, caseta 112 (Bloque 19)

: 12:00 a 13:00, caseta 112 (Bloque 19) María Inés Monjas Casares : 12:00 a 14:00, caseta 320 (Bloque 25B)

: 12:00 a 14:00, caseta 320 (Bloque 25B) Gemma Cuena Gil : 12:00 a 14:00, caseta 186 (Bloque 26A)

: 12:00 a 14:00, caseta 186 (Bloque 26A) Teresa Chamorro : 12:00 a 14:00, caseta 76 (Bloque 13)

: 12:00 a 14:00, caseta 76 (Bloque 13) Santiago Armesilla : 12:00 a 14:00, caseta 90 (Bloque 16)

: 12:00 a 14:00, caseta 90 (Bloque 16) María Vanacloig : 12:15 a 14:00, caseta 104 (Bloque 18)

: 12:15 a 14:00, caseta 104 (Bloque 18) Isabel Navarro : 12:30 a 14:00, caseta 194 (Bloque 27A)

: 12:30 a 14:00, caseta 194 (Bloque 27A) Mª Luz Montesinos : 12:30 a 13:30, caseta 121 (Bloque 20)

: 12:30 a 13:30, caseta 121 (Bloque 20) Antonio Castillo-Olivares : 13:00 a 14:00, caseta 112 (Bloque 19)

: 13:00 a 14:00, caseta 112 (Bloque 19) Jorge Ruiz Morales : 13:00 a 14:00, caseta 181 (Bloque 26A)

: 13:00 a 14:00, caseta 181 (Bloque 26A) Ignasi Vidal : 17:00 a 19:00, caseta 352 (Bloque 22B)

: 17:00 a 19:00, caseta 352 (Bloque 22B) Julio A. Sáez : 17:00 a 21:00, caseta 282 (Bloque 28B)

: 17:00 a 21:00, caseta 282 (Bloque 28B) Francisco Tavárez : 17:00 a 19:00, caseta 138 (Bloque 22A)

: 17:00 a 19:00, caseta 138 (Bloque 22A) Maielis González : 17:00 a 19:00, caseta 99 (Bloque 17)

: 17:00 a 19:00, caseta 99 (Bloque 17) Beatriz González : 17:00 a 19:00, caseta 47 (Bloque 6)

: 17:00 a 19:00, caseta 47 (Bloque 6) Mercedes Morales : 17:00 a 21:00, caseta 54 (Bloque 7)

: 17:00 a 21:00, caseta 54 (Bloque 7) Javier Olivares : 17:00 a 19:00, caseta 235 (Bloque 31A)

: 17:00 a 19:00, caseta 235 (Bloque 31A) Arturo Tendero : 17:00 a 18:30, caseta 369 (Bloque 21C)

: 17:00 a 18:30, caseta 369 (Bloque 21C) Ángel Picón: 17:00 a 18:00, caseta 144 (Bloque 22A)

Esta es sólo una muestra aunque larga, ya que como debes saber, cada día de la Feria del Libro se llena de cientos de autores firmando. Si deseas conocer el listado completo para hoy miércoles, te aconsejamos que entres en la web de la Feria y filtres por día en su sección de firmas.