Es imposible verlo a simple vista pero bajo la arena de las playas españolas hay un peligro oculto que te puede arruinar las vacaciones

El biólogo Pedro Fernández ha avisado sobre uno de los grandes peligros de las playas españolas: el pez araña. También conocido como pez escorpión (Trachinus draco), faneca brava o escarapote, pertenece a la familia Trachinidae y es un asiduo de las aguas del Mediterráneo. Este pez es capaz de inyectar veneno a través de sus espinas y los síntomas que se pueden presentar son náuseas, mareos, fiebre y dolor extremo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este pez que estará presente este verano en las playas españolas.

Con el mes de junio llega la hora de la afluencia masiva en las playas españolas. Durante los próximos meses, millones de personas se dejarán caer por la costa española del Mediterráneo y también en la zona del Atlántico de Andalucía. Como motivo de ello, el biólogo Pedro Fernández ha avisado a los bañistas de uno de los peligros que acecha en las playas y es el famoso pez araña, que se esconde bajo el fondo marino y que te puede inyectar su veneno si lo pisas de forma involuntaria.

«El pez más temido: el pez araña (faneca brava). Conozcamos cuáles son sus espinas venenosas y consejos en caso de picaduras». Dice en el titular de su vídeo publicado en las redes sociales este experto en el mundo marino que se hace llamar @atunarro_fishing. «Uno de los peces más peligrosos de nuestras playas, sobre todo las arenosas, es el pez araña», comienza diciendo en un vídeo en el que da una serie de consejos para saber tratar los síntomas que puede provocar su veneno.

Peligro en las playas españolas

«Este veneno podemos desnaturalizarlo, romperlo o eliminar la mayoría de los síntomas con altas temperaturas. Si nos pinchamos en un dedo, hay que meter la mano en un cubo con agua muy caliente entre 40 y 41 ºC y dejarla el tiempo que aguante nuestra sensibilidad. Con esto conseguimos que la toxina no nos deje esa reacción alérgica que en algunos casos es muy peligrosa y así reduciremos los síntomas», dice este biólogo, que también avisa que puede provocar síntomas de vómitos, mareos, fiebre e incluso insuficiencia respiratoria y convulsiones en los casos más severos.

Y es que hay que tener en cuenta que el pez araña cuenta con entre cinco y siete espinas que inyectan un veneno de naturaleza glucoproteica y vasoconstrictora. Lo que realmente hace peligroso a este pez es que se encuentra semienterrado y camuflado en la arena y, al recibir el impacto de un ser humano, suele reaccionar aplicando su veneno en el pie de las personas, provocando una reacción. Por ello, es obligatorio acudir directamente a un puesto de urgencias para tratar esta ‘picadura’ con agua muy caliente.

En las playas de Huelva ya han avisado en los últimos días de la presencia del pez araña. «¡Mucho ojo en las playas de Huelva! Advierten de la presencia del pez araña en la orilla. Se esconde bajo la arena y su picadura con espinas venenosas causa un dolor extremo», publicó recientemente el perfil oficial de @huelva24.