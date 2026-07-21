Ronnie Wood, músico de los Rolling Stones: «Vivimos en una condenada era en la que no podemos ser libres con las palabras»

El legendario guitarrista y compositor británico Ronnie Wood es mundialmente conocido por ser parte de la banda musical The Rolling Stones. Repasamos una de sus declaraciones que ha sido reflejo de un debate muy actual sobre la libertad de expresión, corrección política y la cultura de cancelación, especialmente en artistas de su generación.

Los artistas que crecieron en las décadas de los 60 y 70 solían desafiar los límites de la sociedad con total libertad; hoy ese escenario ha cambiado por la era digital, pero el discurso sigue siendo el mismo.

La cancelación a The Rolling Stones

Esta frase proviene de una queja de Ronnie Wood por la polémica que desató uno de los éxitos de su banda, como es Brown Sugar. Esta polémica provocó que la banda tuviese que retirar el tema de sus repertorios en vivo debido a las críticas modernas hacia la letra, la cual hace supuestas referencias al abuso sexual y la esclavitud.

Mick Jagger (miembro de la banda) reconoció que hoy en día no escribiría una canción así. Ronnie Wood confesó en una conversación con el diario El País en el marco de la promoción de Foreign Tongues (25.º álbum de la banda) en Londres que le parecía «triste» tener que censurar su propia música.

El cambio generacional

La canción de donde surge la polémica se publicó en 1971, hace más de 50 años. En más de medio siglo se producen cambios generacionales y de pensamiento de la sociedad. En los años 70, el objetivo que tenía el género del rock era provocar, incomodar, romper tabúes sociales y la gente consumidora de la música normalizaba los temas brutales bajo la etiqueta de «sátira».

Después de 55 años, la sociedad ha cambiado radicalmente; hoy en día la música deja de tener un mensaje profundo y pasa a ser un producto que busca entretener, concienciar y evitar discursos dañinos o que se salgan de la norma. La sensibilidad de la sociedad empatiza con las víctimas y rechaza cualquier tipo de abuso, aunque se ironice. La música ha dejado de ser de nicho y se ha globalizado gracias a las redes, lo que ha provocado que a la gente fuera del mundo de la música rock les llegue a sus pantallas y puedan opinar.