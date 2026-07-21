Julio Iglesias se querella contra Yolanda Díaz y ‘eldiario.es’ por intromisión al honor, injurias con publicidad y calumnias

Julio Iglesias ha presentado este lunes 20 de julio una demanda contra Yolanda Díaz por intromisión al honor y una querella contra eldiario.es por injurias con publicidad y calumnias. El cantante cumple así con su batalla judicial contra las difamaciones tras interponer las demandas de conciliación.

Julio Iglesias sigue adelante en los tribunales. El cantante ha interpuesto una demanda de protección civil del derecho al honor frente a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en la que le pide 50.000 euros de indemnización y que asuma el pago de las costas del procedimiento judicial.

El cantante solicita que se retracte de sus palabras en una entrevista en TVE en la que atacó, a su juicio, el honor del cantante. «La demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Julio Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos, que lesionan de modo irremediable no solo el derecho a la presunción de inocencia en su dimensión procesal -o más bien preprocesal, pues en este caso concreto ni siquiera se cuenta con la pendencia de un procedimiento judicial, sino que, en la fecha en que se vertieron tales manifestaciones, no existían más que unas diligencias de investigación en Fiscalía, como resultado de la presentación de una denuncia-, sino, en lo que ahora nos concierne, su derecho a la intimidad personal y al honor», expone Julio Iglesias en la demanda a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Y prosigue: «Los hechos atribuidos, que además conllevaban la imputación de graves delitos contra la libertad sexual y personal, son objetivamente graves e idóneos para menoscabar gravemente el honor, la intimidad, la imagen y la integridad psíquica de mi representado».

José Antonio Choclán, el abogado de Julio Iglesias, ha interpuesto esta demanda ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y pide que se celebre un juicio ordinario por intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal de Julio Iglesias. Yolanda Díaz está aforada, por lo que tendría que ser juzgada en el Alto Tribunal.

«Fue una campaña de desprestigio y linchamiento mediático»

Julio Iglesias también ha puesto en los juzgados una querella contra eldiario.es por la presunta comisión de los delitos de injurias con publicidad y calumnias y de un delito contra la integridad moral. La querella va dirigida contra la mercantil del periódico, el director del medio Ignacio Escolar, los subdirectores del mismo Juan Luis Sánchez y María Ramírez y las redactoras Ana Requena y Elena María Cabrera.

«Los hechos que conforman la presente querella responden a una acción concertada previamente por una pluralidad de personas, algunas ajenas a la profesión de periodista, para crear y difundir a través de un medio de comunicación, informaciones inveraces y opiniones gravemente difamantes, injuriosas y calumniosas, objetiva y subjetivamente, y que han lesionado irremediablemente el buen nombre y fama pública de mi representado, con impacto nacional e internacional», explica el abogado de Julio Iglesias en este documento que desvela OKDIARIO.

A lo largo de 80 páginas, el cantante explica todo lo que le supuso la publicación de estos reportajes que dañaron su imagen pública. «Los querellados han participado en la promoción y confección de la denuncia, y han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican», afea el cantante en su querella.

La defensa del artista asegura en el escrito que estos periodistas «pusieron en marcha una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, con aprovechamientos sucesivos, materializada a través de plurales vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se iba intensificando el daño causado».

El letrado de Julio Iglesias asegura que el serial de noticias que sacaron fue «un montaje periodístico animado por un fin de lucro, como se comprueba con la petición de fondos a eventuales inversores o suscriptores tras la publicación de cada noticia».

Iglesias considera que la forma de difundir la noticia fue «innecesariamente ofensiva, vejatoria o insultante y que no se cumplieron los mínimos estándares de la ética profesional del periodista».

«Decidió divulgar el contenido reservado de una denuncia, de la que no debió informar, sobre todo cuando había participado en su elaboración, tras un supuesto trabajo de investigación, que no era tal, sino la acción concertada entre varias personas para activar una campaña mediática contra Julio Iglesias», expone el cantante en la querella.

Pedirá millones de euros

Julio Iglesias pide en su escrito que declaren los querellados. Asimismo, solicita que se cite para declarar en calidad de testigos a las actrices profesionales utilizadas por el medio de comunicación para la recreación de las manifestaciones realizadas en las entrevistas por las supuestas denunciantes y que eldiario.es haga una documental en la que acredite la difusión y alcance mediático de todas y cada una de las noticias contra Julio Iglesias.

La defensa del cantante más internacional de España también está preparando una prueba pericial que está analizando el impacto mediático de las publicaciones que son objeto de querella y el daño reputacional sufrido por Julio Iglesias. Fuentes consultadas aseguran que cuando se tenga esta pericial se demandará una cantidad millonaria para que eldiario.es indemnice al cantante por el daño causado.