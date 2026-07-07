‘eldiario.es’ reserva 60.000 € en sus cuentas anuales para pagar la posible indemnización a Julio Iglesias y otras 13 demandas

elDiario.es ha reservado en sus cuentas anuales del ejercicio 2025 una provisión de 60.000 euros para hacer frente a trece procedimientos judiciales abiertos contra la sociedad, cuyas cuantías reclamadas superan los 5,3 millones de euros. Esa documentación contable cita expresamente, además, la demanda del cantante Julio Iglesias contra el periódico de Ignacio Escolar, presentada meses después del cierre del ejercicio, que todavía no figura entre esos litigios ya cuantificados.

La información consta en la Memoria y el Informe de Gestión que acompañan a las cuentas anuales de la empresa editora, Diario de Prensa Digital SL, depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

La Nota 10 de la Memoria, dedicada a «Provisiones y Contingencias», detalla que «al cierre del ejercicio 2025 y 2024 la Sociedad tiene varios procedimientos judiciales abiertos». El documento los enumera del uno al trece.

Entre ellos figuran demandas por derecho al honor, intimidad y protección de datos personales presentadas por particulares como Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella; Juli Carbó, empresario de cohousing; Francisco Baena, abogado; o Manuel Damián Cantero Berlanga, policía; además de un recurso contencioso de la Agencia Española de Protección de Datos.

El litigio de mayor cuantía es el promovido por el abogado Pedro Muñoz y su empresa que reclama 5.000.000 de euros y en el que también figura como demandado el director de elDiario.es, Ignacio Arsenio Escolar, que empezó la carrera de periodismo pero, según dijo, no la terminó. La propia Memoria califica este riesgo millonario como «remoto».

Sumando las cuantías que sí constan en el documento —no todos los procedimientos incluyen importe—, el total reclamado ronda los 5,3 millones de euros.

Pese a ello, según dicen, «los asesores legales consideran poco probable que ninguna de ellas prospere», según recoge la Memoria. La única cautela contable es una dotación «de 60.000 euros de gastos por prudencia por la posibilidad de que alguna de las demandas interpuestas prospere».

El ‘caso Julio Iglesias’

La demanda de Julio Iglesias no aparece en ese listado de trece procedimientos y sí en otro epígrafe. El Informe de Gestión la sitúa en el apartado de «Acontecimientos importantes desde el cierre del ejercicio», es decir, como un hecho posterior a la fecha de balance.

El texto señala que, «a la fecha de formulación, se encuentra pendiente de celebración el acto de conciliación promovido por D. Julio Iglesias contra la sociedad, su director y cuatro redactores, señalado para el próximo 28 de mayo». Se trata de un trámite previo obligatorio antes de una eventual querella penal por injurias y calumnias. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el acto de conciliación acabó sin acuerdo entre las partes, abocando a la leyenda de la música española a interponer la correspondiente demanda en los tribunales de justicia.

La Memoria precisa que, en esta fase, «el demandante no ha cuantificado definitivamente la reclamación económica», aunque se prevé que lo haga en un futuro escrito de querella. Por ese motivo, y «de acuerdo con la valoración de los asesores legales, no se estima necesario dotar una provisión por responsabilidades a la fecha de cierre».

Los medios han informado de que los abogados de Iglesias reclamarán 200 millones de euros por daños y perjuicios, una cifra que, de confirmarse, supondría el cierre por quiebra de la editora, según ha reconocido el propio director del periódico. Esa cantidad, sin embargo, no consta en ningún documento contable de la sociedad.

Antecedentes de la disputa

La controversia con Julio Iglesias arrancó tras la publicación de una supuesta investigación —desarrollada presuntamente junto a la cadena estadounidense Univision— en la que dos ex trabajadoras acusan al cantante de agresiones sexuales. Las pesquisas periodísticas, según ha explicado Ignacio Escolar, comenzaron en enero de 2023.

El cantante ha calificado las acusaciones de «montaje» y ha iniciado el trámite de conciliación exigiendo una rectificación que el periódico ha rehusado. «Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado», ha escrito Escolar, quien ha calificado de falsas varias afirmaciones incluidas en la demanda de conciliación.

Al margen de los litigios, las cuentas muestran una empresa con una facturación de 16,9 millones en 2025, un 12% más que el año anterior, y un resultado positivo de 1,28 millones de euros. La compañía, fundada en 2012, mantiene una estructura accionarial en la que «más del 70% del capital social» está en manos de profesionales de la redacción, con Ignacio Escolar como socio de referencia con un 40,07% de las participaciones.

Queda por ver si ese balance será suficiente colchón frente a una cifra —los 200 millones que podría reclamar por Julio Iglesias— que ningún libro de cuentas de un periódico español, por meticuloso que sea, podría sostener.