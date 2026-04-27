El juez ha citado al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y a sus periodistas a comparecer en un acto de conciliación el próximo día 28 de mayo de 2026 a las 10:00 horas tras la demanda del cantante Julio Iglesias. El cantante les demandó por difamarle al publicar en su periódico que había acosado sexualmente a las empleadas de su mansión.

Ya hay fecha para que Ignacio Escolar y su equipo jurídico se vean las caras con los abogados de Julio Iglesias en la Sala de la Secretaría de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid número 40. En concreto, el juez ha citado a Julio Iglesias y a las personas que demandó; que son los directores Ignacio Escolar, María Ramírez, Juan Luis Sánchez y las redactoras de las noticias Ana Requena y Elena Cabrera.

Según un escrito judicial al que ha tenido acceso OKDIARIO y fechado a 24 de abril, el juzgado cita a todos ellos para la celebración de un acto de conciliación, que es el paso previo a la interposición de la querella por injurias y calumnias que Julio Iglesias tiene previsto poner. El objetivo de la conciliación es llegar a un acuerdo para que rectifiquen, tal y como pide el cantante.

Ni Julio Iglesias ni los demandados tienen que asistir personalmente al acto de conciliación, pueden ir representados por su defensa o procurador legalmente acreditado. «En ambos casos es discrecional asistirse de letrado en ejercicio que les auxilie, que en ningún caso podrá ostentar la representación de la parte», exponen.

El juez también advierte a Julio Iglesias «que si no comparece ni alega justa causa para no concurrir, se le tendrá por desistido y se archivará el expediente, pudiendo el requerido de conciliación reclamar al solicitante la indemnización de los daños y perjuicios que su comparecencia le haya originado».

También advierten a Ignacio Escolar y las periodistas de eldiario.es que si no comparecen ni alegan justa causa para no concurrir, se pondrá fin al acto teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos legales.

El letrado de la Administración de Justicia ya ha notificado tanto a Julio Iglesias como a los periodistas de eldiario.es que tienen que comparecer a finales de mayo en el juzgado.

La demanda de Julio Iglesias

Julio Iglesias interpuso la demanda contra Eldiario.es el pasado mes de marzo a raíz de las informaciones que publicaron sobre el cantante acusándole de esclavizar a sus ex empleadas. Reprodujeron a través de actrices el testimonio de estas mujeres que dijeron haber sido víctimas de agresión sexual. La noticia dio la vuelta al mundo y copó las portadas de los principales medios de comunicación.

La defensa del cantante, ejercida por el penalista José Antonio Choclán, expuso a lo largo de 33 páginas los motivos por los que demandaba al medio y a sus representantes.

Julio Iglesias sostuvo en este documento que los periodistas habrían participado en «la elaboración de un montaje periodístico que supuso una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la imagen y a la presunción de inocencia».

Todo ello a través de una acción que la defensa de Julio Iglesias califica de «concertada por una pluralidad de personas, algunas ajenas a la profesión de periodista, para crear y difundir a través de un medio de comunicación, noticias y opiniones gravemente difamantes, injuriosas y calumniosas».

La demanda de Julio Iglesias concluyó solicitando que los demandados reconozcan «el comportamiento ilícito y el daño producido», rectifiquen públicamente las informaciones, cesen de inmediato en su conducta y eliminen todos los contenidos publicados.

El cantante solicitó asimismo una indemnización solidaria que incluya tanto los daños materiales como los morales, así como «la cesión al perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos».