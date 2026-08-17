El curioso pueblo de Castilla-La Mancha con una tradición peculiar: darse un cabezazo contra una columna de su plaza

Hay pueblos que conservan su pasado en edificios, museos o placas conmemorativas, y otros que consiguen convertirlo en una experiencia cotidiana. Hay un pueblo de Castilla-La Mancha que destaca por su belleza y también por tradiciones curiosas. Es el caso de Escalona, en Toledo. Su perfil medieval, marcado por el castillo-palacio de Don Álvaro de Luna, las antiguas murallas y la Plaza del Infante Don Juan Manuel, convive con una tradición tan curiosa como literaria: darse suavemente con la cabeza contra una columna. El gesto recuerda uno de los episodios más conocidos de El Lazarillo de Tormes y se ha convertido en una de las experiencias más singulares para quienes recorren esta villa castellana.

La visita permite descubrir un municipio en el que patrimonio, literatura y memoria popular aparecen estrechamente ligados. El castillo domina el paisaje y ayuda a comprender la importancia estratégica que Escalona tuvo durante la Edad Media, mientras que las calles del casco histórico conservan puertas, templos y restos defensivos que hablan de aquella época. La plaza, por su parte, representa la dimensión más cotidiana de la villa: un espacio porticado, de suelo de tierra y rodeado de arquitectura tradicional, que durante siglos acogió mercados, celebraciones y encuentros vecinales. Pero su fama literaria procede de Lázaro, el joven protagonista de una obra anónima publicada en 1554 y considerada un clásico de la literatura española por el Instituto Cervantes. En este escenario, la ficción y el patrimonio local terminan encontrándose de una manera especialmente llamativa, haciendo de Escalona una parada singular para los viajeros interesados en historia y literatura.

El pueblo de Castilla-La Mancha con una curiosa tradición

Escalona y una plaza con siglos de historia

La Plaza del Infante Don Juan Manuel es el corazón histórico de Escalona. Según Turismo de Castilla-La Mancha, fue creada en el siglo XV y está vinculada a la actividad comercial del municipio desde mucho antes. Sus columnas, balcones y viviendas tradicionales forman una imagen característica de las plazas castellanas. El centro permanece cubierto de tierra, una particularidad que el municipio considera parte de su identidad y denomina “corazón de arena”.

El espacio también recuerda al infante don Juan Manuel, autor de El Conde Lucanor y figura medieval ligada a la villa. La plaza ha sido escenario de mercados, fiestas y reuniones. Su interés no reside solo en la arquitectura: conserva la dimensión social de un lugar pensado para comerciar, celebrar y encontrarse.

El episodio del Lazarillo

El vínculo literario convierte la visita en algo diferente. En El Lazarillo de Tormes, Lázaro llega a Escalona junto a su amo ciego y protagoniza allí uno de los episodios finales de su relación. Tras soportar sus engaños, utiliza su ingenio para hacerle creer que puede saltar un arroyo. En realidad, lo coloca frente a un poste y el ciego acaba golpeándose contra él. Después, Lázaro aprovecha la confusión para escapar.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes conserva el texto de la obra y recoge el pasaje en el que se menciona Escalona. El Instituto Cervantes señala que la novela, anónima y publicada en el siglo XVI, es un referente de la novela picaresca española. La oficina de turismo añade una curiosidad: la columna actual habría pertenecido al patio del castillo y fue trasladada tras la destrucción napoleónica.

El curioso rito del cabezazo en este pueblo de Castilla-La Mancha

De aquella escena literaria nació una costumbre contemporánea. La columna situada a la derecha de la Casa del Concejo se ha convertido en el punto donde los visitantes pueden realizar el llamado “Rito del Cabezazo”. Como explica Escalona Turismo, la propuesta consiste en dar un golpe suave con la cabeza, como homenaje al momento en que Lázaro consigue desprenderse de su amo.

El rito funciona como una forma de participación. El visitante deja de observar un monumento y pasa a formar parte de una tradición vinculada a una obra literaria. El Ayuntamiento lo presenta como un gesto simbólico de liberación de las ataduras que limitan a cada persona. También aporta un componente lúdico al recorrido.

Qué más visitar en Escalona

El recorrido puede comenzar por el castillo, una fortaleza de origen medieval ampliada a lo largo de los siglos. Turismo de Castilla-La Mancha destaca su trazado irregular, sus torres y su integración con el paisaje del río Alberche. Actualmente cuenta con visitas al interior, una oportunidad para conocer una construcción vinculada durante siglos al poder y a la defensa de la villa.

También merece la pena acercarse a la Puerta de San Miguel y a la iglesia de San Miguel. Otra opción es seguir la ruta de murales de Escalona, que incorpora a don Juan Manuel y Álvaro de Luna junto a escenas relacionadas con antiguos oficios y formas de vida locales.