La AEMET avisa de que no estamos preparados para lo que llega: activados los avisos amarillos en Castilla-La Mancha por tormentas y lluvias

A las puertas de la llegada del otoño, que comienza el próximo 22 de septiembre, los avisos por lluvias y tormentas vuelven a Castilla-La Mancha. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo en la provincia de Ciudad Real y el naranja en la provincia de Albacete a una semana y media del veranillo de San Miguel.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Ciudad Real

En la provincia de Ciudad Real, estos avisos amarillos recaen sobre parte de la provincia manchega, excluyendo a la capital, donde el tiempo para el día de hoy, 17 de septiembre, vendrá marcado por cielos poco nublados entre la madrugada y el mediodía que darán paso a intervalos nubosos durante el resto de la tarde.

No se esperan tormentas a lo largo de la mañana, pero la posibilidad de que aparezcan durante la tarde-noche no se descarta. Las máximas caerán hasta los 28 grados en torno a las 17:00 horas, con una sensación térmica de 27 ºC, y se registrarán unas mínimas que no superarán los 16.

Con respecto a Tomelloso, uno de los municipios más cercanos a Ciudad Real, todo apunta a un escenario muy nuboso con lluvias durante las primeras horas de la mañana, con intervalos nubosos con lluvia a partir del mediodía, dando lugar a precipitaciones débiles entre la 01:00 y las 16:00. Los termómetros serán más fríos con respecto a la capital, con una mínima de 12º.

Misma estimación para mañana viernes

En el día de mañana, 18 de septiembre, se espera una jornada con pocas nubes. Las temperaturas máximas alcanzarán unos valores parejos a los de hoy, con un ligero descenso de la mínima, con una sensación térmica alrededor de los 15 ºC. Además, se sucederán flojos vientos con dirección nordeste.

Se prevén cambios para el fin de semana

De cara al último fin de semana del verano, la AEMET pronostica cielos despejados a lo largo del sábado y ligeramente nubosos el domingo. El fin de semana arrancará con un aumento de las temperaturas máximas, llegando a los 30 ºC, y unas mínimas similares a las del viernes. Para el domingo, se esperan pocos cambios con respecto al día anterior.

Alerta naranja por lluvias y tormentas en Albacete

Albacete encara su último día de feria mirando hacia el cielo, con una jornada marcada por la inestabilidad durante las primeras horas del día. Tras un penúltimo día de feria en el que las precipitaciones dieron un alto al fuego, estas han vuelto durante la madrugada y la AEMET mantiene activo el aviso naranja en la provincia.

La previsión señala cielos nubosos en Albacete, con tormentas y chubascos con alta probabilidad de ser persistentes. La AEMET no descarta que se mantengan intensas e intermitentes a lo largo de la tarde. Esta alerta naranja estará activa hasta las 12:00. A partir de esa hora, el aviso será amarillo hasta las 20:00. La aparición de lluvias está asegurada, con un 100% de probabilidad hasta las 12:00 y un 95% de 12 a 18 horas.

A las lluvias se les sumará un descenso en las temperaturas. En la capital de la provincia, los termómetros oscilarán los 14 ºC de mínima por 24 de máxima, con vientos flojos, con predominancia del componente este, aunque se prevén intervalos moderados en la madrugada.